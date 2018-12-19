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У 101-летней москвички украли почти 300 тысяч рублей 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские возбудили уголовное дело после кражи почти 300 тысяч рублей у 101-летней москвички, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
Как уточнили агентству в полиции, 14 декабря в дежурную часть ОМВД России по району Чертаново поступило сообщение от 101-летней москвички. Она заявила о пропаже 295 тысяч рублей из ее квартиры на Днепропетровской улице.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что к пенсионерке домой в тот день пришла неизвестная женщина и, представившись представителем Совета ветеранов, долго беседовала с ней, затем ушла. После ухода гостьи пенсионерка обнаружила отсутствие денежных средств и незамедлительно обратилась в полицию", — подчеркнули в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража".
В настоящее время полицейские устанавливают личности причастных к данному преступлению.
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