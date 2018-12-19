У 101-летней москвички украли почти 300 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело после кражи почти 300 тысяч рублей у 101-летней москвички, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД Как уточнили агентству в полиции, 14 декабря в дежурную часть ОМВД России по району Чертаново поступило сообщение от 101-летней москвички. Она заявила о пропаже 295 тысяч рублей из ее квартиры на Днепропетровской улице. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что к пенсионерке домой в тот день пришла неизвестная женщина и, представившись представителем Совета ветеранов, долго беседовала с ней, затем ушла. После ухода гостьи пенсионерка обнаружила отсутствие денежных средств и незамедлительно обратилась в полицию", — подчеркнули в пресс-службе. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В настоящее время полицейские устанавливают личности причастных к данному преступлению.