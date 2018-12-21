Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде

Яна Соловьёва, задержанного ранее в Москве , отпустили под подписку о невыезде. Генеральный директор хлебозавода «Черкизово» обвиняется в нарушениях при выплате заработной платы.

Сейчас компания продолжает выплаты сотрудникам, передаёт слова представителя московского главного комитета СК Юлии Ивановой «Интерфакс» . К настоящему моменту рабочие получили уже более 700 тыс. рублей, рассказала она.

Директора хлебокомбината «Черкизово» Яна Соловьёва задержали в столице 19 декабря 2018 года, сообщал News.ru. Он стал фигурантом уголовного дела. Позже ему предъявили обвинение по части 3 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершённая из корыстной или иной заинтересованности, причинившей тяжкие последствия»). Мужчина частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела.