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Посетительница караоке украла микрофон с помощью букета 

Вечерняя Москва + ещё 2 2 часа назад
Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"
Посетительница украла микрофон из караоке-баре на Кутузовском проспекте весьма экстравагантным способом. Женщина засунула его в букет цветом и покинула помещение заведения.
Известно, что подозреваемую в похищении аудиотехники зовут Надежда, пишет агентство «Москва».
В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают сумму причиненного организации ущерба.
Ранее сообщалось, что полиция расследует нападение на журналиста «Эха Москвы» Сергея Бунтмана. Инцидент произошел после того, как журналист задел курткой бампер припаркованной машины.
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