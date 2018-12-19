Посетительница караоке украла микрофон с помощью букета

Посетительница украла микрофон из караоке-баре на Кутузовском проспекте весьма экстравагантным способом. Женщина засунула его в букет цветом и покинула помещение заведения.

Известно, что подозреваемую в похищении аудиотехники зовут Надежда, пишет агентство «Москва»

В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают сумму причиненного организации ущерба.