В Лондоне мужчина порубил людей мачете

В Лондоне мужчина напал с мачете на людей. Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел в медицинском центре на востоке британской столицы. В результате атаки пострадали трое, они доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Очевидцы опубликовали видеозаписи с места событий в соцсетях.

Сообщается, что на место происшествия прибыли полицейские и спасательный отряд. Неподалеку от места нападения арестовали одного подозреваемого. Его с ранениями также отправили в больницу. По информации службы скорой медицинской помощи, всего раненых было четверо. Троих отправили в травмпункт, а одного — в госпиталь.

Пока полиция исключила версию террористической атаки. Личности нападавшего и пострадавших не сообщаются.