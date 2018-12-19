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В Лондоне мужчина порубил людей мачете 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: @OOlere
В Лондоне мужчина напал с мачете на людей. Об этом сообщает The Telegraph.
Инцидент произошел в медицинском центре на востоке британской столицы. В результате атаки пострадали трое, они доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.
Очевидцы опубликовали видеозаписи с места событий в соцсетях.
Сообщается, что на место происшествия прибыли полицейские и спасательный отряд. Неподалеку от места нападения арестовали одного подозреваемого. Его с ранениями также отправили в больницу. По информации службы скорой медицинской помощи, всего раненых было четверо. Троих отправили в травмпункт, а одного — в госпиталь.
Пока полиция исключила версию террористической атаки. Личности нападавшего и пострадавших не сообщаются.
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