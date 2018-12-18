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Посетитель магазина убил задержавшего очередь мужчину 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Посетитель круглосуточного магазина в подмосковной Ивантеевке забил до смерти покупателя, из-за которого встала очередь. Об этом сообщает «МК».
По информации издания, 42-летний местный житель стоял в очереди в кассу с двумя банками джин-тоника. Ему не понравилось, что 47-летний покупатель на кассе слишком долго разговаривал с кассиром. Он подошел к нему и начал наносить удары, от которых тот упал на пол. Мужчина продолжил избивать лежащего ногами, затем взял выпавшую из руки жертвы тысячерублевую купюру и скрылся с места преступления.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте, приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть.
Преступника удалось задержать по горячим следам. На допросе он признался, что ему не терпелось отметить начало отпуска, а из-за болтливого покупателя не выдержали нервы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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