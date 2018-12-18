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У «цапки»-крабоеда нашли личный мангал 

Lenta.ru + ещё 6 58 минут назад
Фото: РИА Новости
У одного из главарей банды «цапков» Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу о массовом убийстве на Кубани, нашли личный мангал. Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
По его словам, Цеповяз чувствовал себя вольготнее остальных заключенных и был незаконно переведен на облегченные условия отбывания наказания. «Был ослаблен надзор за его поведением, он нарушал свои обязанности и запреты, которые должны были действовать — пользовался различными предметами, в том числе телефоном и мангалом».
Александр Куренной подчеркнул, что в отношении Цеповяза должны были применяться особенные профилактические меры: он был поставлен на учет как лидер преступного мира и лицо, способное на провокации.
Ранее 15 ноября сообщалось, что Вячеслав Цеповяз был официально трудоустроен в амурской колонии пасечником, и администрация исправительного учреждения позволяла находиться ему на пасеке без контроля.
«Он мог там перемещаться, навестить пчел, пожарить им шашлыки», — отмечал представитель Генпрокуратуры.
В конце октября были обнародованы снимки, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Представители ФСИН рассказали, что фотографии были сделаны в 2015 году, после их публикации в ведомстве провели служебную проверку, по итогам которой уволили несколько сотрудников. Сам осужденный назвал снимки подделкой.
Вячеслав Цеповяз является одним из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала на Кубани в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы, позже срок сократили до 19 лет и 10 месяцев.
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