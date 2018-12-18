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Суд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене ученого 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Лефортовский суд во вторник продлил заключение под стражей сотрудника головного института "Роскосмоса" Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Срок содержания под стражей продлить до 20 марта 2019 года", — гласит решение.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Во время процесса 75-летнему Кудрявцеву стало плохо с сердцем, после чего приехала скорая помощь, врачи сделали кардиограмму, серьезных отклонений не обнаружили.
Его супруга Ольга рассказала журналистам, что во время одного из свиданий Кудрявцев обсуждал с ней возможность признания вины. По ее словам, следователь предлагал подписать ему бумагу с признанием, за что обещал отпустить его под домашний арест, однако ученый наотрез отказался признавать вину.
Уже несколько месяцев ученый содержится в СИЗО "Лефортово". Следствие полагает, что Кудрявцев передавал за рубеж информацию о гиперзвуковых технологиях. Адвокат обвиняемого Евгений Смирнов ранее заявил, что ученому вменяют передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики.
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