Суд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене ученого

Лефортовский суд во вторник продлил заключение под стражей сотрудника головного института "Роскосмоса" Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Срок содержания под стражей продлить до 20 марта 2019 года", — гласит решение.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Во время процесса 75-летнему Кудрявцеву стало плохо с сердцем, после чего приехала скорая помощь, врачи сделали кардиограмму, серьезных отклонений не обнаружили.

Его супруга Ольга рассказала журналистам, что во время одного из свиданий Кудрявцев обсуждал с ней возможность признания вины. По ее словам, следователь предлагал подписать ему бумагу с признанием, за что обещал отпустить его под домашний арест, однако ученый наотрез отказался признавать вину.