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В Риге оставили под стражей подозреваемого в шпионаже в пользу России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд видземского района Риги оставил под арестом латвийского пенсионера Олега Бурака, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщила журналистам его адвокат Имма Янсоне.
В октябре полиция безопасности задержала пожилого мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России. Суд выдал санкцию на его арест. Адвокат подозреваемого оспорила это решение, но не добилась положительного результата.
"Суд Видземского предместья Риги принял решение оставить в силе меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении латвийского пенсионера Олега Бурака", — сказала адвокат.
Полиция безопасности не предоставляет подробностей по этому делу.
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