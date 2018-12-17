«Украинская мафия»: чем она отличалась от русской

Канаде. Украинские ОПГ до сих пор считаются представителями одних из самых мощных криминальных образований на постсоветском пространстве. Их члены действуют по всему миру, имеют активное лобби в США

Несмотря на мощную структуру «украинская мафия», не так известна в мире, как «русская мафия» по двум причинам: во-первых, российские и украинские элементы очень часто сотрудничают в разных сферах, и, во-вторых, на Западе не вдаются в особенности славянского криминального мира, поэтом ошибочно сгребают всех под одну гребенку «русской мафии».

Как и в России , украинские ОПГ начали сформировываться примерно в начале-середине 80-х, однако настоящий размах приобрели уже в 90-е. Одной из главных сфер деятельности украинских банд была распродажа оружейного арсенала страны. По некоторым данным, за 90-е годы было продано около трети всех вооружений, что принесло криминальным структурам и коррумпированным военным порядка 32 млрд долларов.

Самыми известными группировками, возникшими в СССР и выросшими масштабные структуры, являются ОПГ Конона, «Сейлем», «Башмаки», Одесская мафия.

ОПГ Конона

Одним из «крестных отцов» киевской преступности считается Юрий Кононов по кличке «Конон». Конон — выходец из Черниговской области, спортсмен-борец, начал свою криминальную карьеру во второй половине 80-х годов. Первоначальная деятельность была стандартной: мелкий рэкет, вымогательство, участие в преступных разборках. Вскоре перспективного бандита заметил лидер одной из киевских ОПГ Олег Патишук (Патя).

Однако Конон недолго пробыл в этой банде — уже в 1989 году Патю сгубила его страсть к наркотикам. Тогда Конон перешел под крыло другого влиятельного бандита — Игоря Ткаченко (Череп), присоединив к сфере его влияния те организации, которые Кононов унаследовал от Пати.

При участии Кононова криминальное влияние Черепа стремительно росло. Банда осваивала все новые сферы деятельности: автоугоны, грабежи, торговлю оружием. Но и в этой группировке Конон не проработал долго: в 1991 году Череп оказался за решеткой. Ставший к тому времени мощным центром силы Конон решил начать самостоятельную «карьеру».

Несмотря на то, что ОПГ Конона стала одной из главных банд в Киеве, она оставалась сугубо криминальной структурой. Ее реорганизация началась с приходом Эдуарда Багиашвили (Швилик) и штангиста Балабана, которые начали процесс отмывания преступно нажитых средств. Они стали вкладывать деньги в бизнес и недвижимость.

С 1992 года банда Кононова занялась поставками контрабанды алкоголя и сигарет и быстро заняла лидирующую позицию в этой отрасли. Доходы от этой деятельности начали выводится за рубеж.

В 1994 году преступные схемы Конона были вскрыты, и он был приговорен к четырем годам заключения, однако уже в 1996 году был амнистирован.

К этому времени его банда фактически распалась, а перспективный рынок был поделен между другими бандами. В 1997 году ситуация усугубилась тем, что на свободу вышел Череп, который также принялся усиленно восстанавливать свои позиции. Он обвинил Конона в хищении средств киевского общака — нарушение, за которое в преступном мире полагается смерть. Ситуацию решили разрешить на сходке, гарантом которой выступил участник другой влиятельной банды — Борис Савлохов (Савлоха). Однако у Савлохи и Черепа была изначальная договоренность — убить Конона на встрече. Конон чудом избежал смерти: за час до встречи его предупредили, что сходка будет «накрыта» милиционерами.

С тех пор Конон подался в бега и скрывался несколько лет. Он был арестован в 1998 году на выходе из парикмахерской. Дальнейшая его судьба неизвестна.

ОПГ «Башмаки»

В Крыму на протяжении 1980-2000-х годов действовала крупная банда «Башмаков». Ее организаторами считаются Олег Дзюба (Алик), Павел Шолохов, Станислав Комягин, Александр Ткачёв (Сахан) и Сергей Хабибуллин, а также Виктор Башмаков (от которого пошло название банды).

Начало деятельности было стандартное: несколько спортсменов занимались грабежами, вымогательствами, крышеванием наперсточников.

Расцвет группы пришелся на начало 90-х годов, когда «башмаки» установили контроль над множеством бизнес-структур и над всеми рынками Крыма.

В 1991 году «башмаки» начали криминальную войну с бандой «Сэйлем», в результате чего тяжело раненный Алик был вынужден сбежать на лечение в Германию, а Сахан, изобразивший душевнобольного, попал в психиатрическую клинику. В 1993 году на Сахана было совершено несколько покушений на территории больницы, в результате одного из которых он был убит.

В 1994 году был убит и Башмаков. Заказчиком убийства выступил Алик, который не хотел возвращать похищенную им часть бандитского общака. Сам Алик был расстрелян в 1995 году при выходе из аэропорта. После этого лидерство в банде перешла к авторитетам Николаю Кожухарю (Коля Молдаван) и Александром Данильченко (Данила), которые остались лидерами банды и по сей день.

С начала 2000-х начался разгром банды со стороны правоохранительных органов . В 2011 году основной «костяк» ОПГ был приговорен к различным срокам; некоторые бандиты были осуждены пожизненно. Судебный процесс в отношении лидеров банды начался лишь в марте 2018 года. Коля Молдаван был осужден на 11 лет, а Данилу отпустили на свободу за давностью лет.

ОПГ Сэйлем

Банда действовала на территории Крыма. Ее название происходит от марки сигарет Salem.

Организаторами ОПГ выступили Олег Слатвинский (Жираф) и Евгений Хавич (Жид). Основное ядро банды составили выходцы из Армении и еврейской диаспоры Украины.

Во многом своим влиянием банда обязана своими близкими контактами с крымской администрацией. Для закрепления позиций группировки была создана «Партия экономического возрождения».

Сферой деятельности банды являлись вымогательства, крышевание бизнес-структур, а также заказные убийства. В период расцвета в ОПГ состояло до 1000 активных членов.

Основатели банды были убиты в ходе криминальной войны с «Башмаками»: Жираф был расстрелян в 1992 году, а Жид — в 1995 году. Группировка существует и на сегодняшний день. Ее руководителем является российский бизнесмен Александр Пономаренко (Пономарь), с 2016 года являющийся президентом Федерации бокса Крыма.

Одесская мафия

Одной из крупнейших криминальных структур Украины на сегодняшний день остается Одесская ОПГ.

Большую роль в развитии преступности в городе сыграло выгодное географическое положение — Одесса является крупнейшим транспортно-морским узлом. В связи с этим город на протяжении всей своей истории был центром контрабанды и путем для ввоза в страну наркотиков, включая кокаин и героин.

В незаконном бизнесе Одессы участвуют как украинские, так и российские криминальные авторитеты. Постепенно влияние одесской мафии распространилось на многие страны; один из крупнейших центров ОПГ расположен в США, в российско-украинской диаспоре на Брайтон-бич. На данный момент «одесские» считаются самой влиятельной мировой группировкой из советских стран.