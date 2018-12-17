«Украинская мафия»: чем она отличалась от русской 

Украинские ОПГ до сих пор считаются представителями одних из самых мощных криминальных образований на постсоветском пространстве. Их члены действуют по всему миру, имеют активное лобби в США и Канаде.
Несмотря на мощную структуру «украинская мафия», не так известна в мире, как «русская мафия» по двум причинам: во-первых, российские и украинские элементы очень часто сотрудничают в разных сферах, и, во-вторых, на Западе не вдаются в особенности славянского криминального мира, поэтом ошибочно сгребают всех под одну гребенку «русской мафии».
Как и в России, украинские ОПГ начали сформировываться примерно в начале-середине 80-х, однако настоящий размах приобрели уже в 90-е. Одной из главных сфер деятельности украинских банд была распродажа оружейного арсенала страны. По некоторым данным, за 90-е годы было продано около трети всех вооружений, что принесло криминальным структурам и коррумпированным военным порядка 32 млрд долларов.
Самыми известными группировками, возникшими в СССР и выросшими масштабные структуры, являются ОПГ Конона, «Сейлем», «Башмаки», Одесская мафия.
ОПГ Конона
Одним из «крестных отцов» киевской преступности считается Юрий Кононов по кличке «Конон». Конон — выходец из Черниговской области, спортсмен-борец, начал свою криминальную карьеру во второй половине 80-х годов. Первоначальная деятельность была стандартной: мелкий рэкет, вымогательство, участие в преступных разборках. Вскоре перспективного бандита заметил лидер одной из киевских ОПГ Олег Патишук (Патя).
Однако Конон недолго пробыл в этой банде — уже в 1989 году Патю сгубила его страсть к наркотикам. Тогда Конон перешел под крыло другого влиятельного бандита — Игоря Ткаченко (Череп), присоединив к сфере его влияния те организации, которые Кононов унаследовал от Пати.
При участии Кононова криминальное влияние Черепа стремительно росло. Банда осваивала все новые сферы деятельности: автоугоны, грабежи, торговлю оружием. Но и в этой группировке Конон не проработал долго: в 1991 году Череп оказался за решеткой. Ставший к тому времени мощным центром силы Конон решил начать самостоятельную «карьеру».
Несмотря на то, что ОПГ Конона стала одной из главных банд в Киеве, она оставалась сугубо криминальной структурой. Ее реорганизация началась с приходом Эдуарда Багиашвили (Швилик) и штангиста Балабана, которые начали процесс отмывания преступно нажитых средств. Они стали вкладывать деньги в бизнес и недвижимость.
С 1992 года банда Кононова занялась поставками контрабанды алкоголя и сигарет и быстро заняла лидирующую позицию в этой отрасли. Доходы от этой деятельности начали выводится за рубеж.
В 1994 году преступные схемы Конона были вскрыты, и он был приговорен к четырем годам заключения, однако уже в 1996 году был амнистирован.
К этому времени его банда фактически распалась, а перспективный рынок был поделен между другими бандами. В 1997 году ситуация усугубилась тем, что на свободу вышел Череп, который также принялся усиленно восстанавливать свои позиции. Он обвинил Конона в хищении средств киевского общака — нарушение, за которое в преступном мире полагается смерть. Ситуацию решили разрешить на сходке, гарантом которой выступил участник другой влиятельной банды — Борис Савлохов (Савлоха). Однако у Савлохи и Черепа была изначальная договоренность — убить Конона на встрече. Конон чудом избежал смерти: за час до встречи его предупредили, что сходка будет «накрыта» милиционерами.
С тех пор Конон подался в бега и скрывался несколько лет. Он был арестован в 1998 году на выходе из парикмахерской. Дальнейшая его судьба неизвестна.
ОПГ «Башмаки»
В Крыму на протяжении 1980-2000-х годов действовала крупная банда «Башмаков». Ее организаторами считаются Олег Дзюба (Алик), Павел Шолохов, Станислав Комягин, Александр Ткачёв (Сахан) и Сергей Хабибуллин, а также Виктор Башмаков (от которого пошло название банды).
Начало деятельности было стандартное: несколько спортсменов занимались грабежами, вымогательствами, крышеванием наперсточников.
Расцвет группы пришелся на начало 90-х годов, когда «башмаки» установили контроль над множеством бизнес-структур и над всеми рынками Крыма.
В 1991 году «башмаки» начали криминальную войну с бандой «Сэйлем», в результате чего тяжело раненный Алик был вынужден сбежать на лечение в Германию, а Сахан, изобразивший душевнобольного, попал в психиатрическую клинику. В 1993 году на Сахана было совершено несколько покушений на территории больницы, в результате одного из которых он был убит.
В 1994 году был убит и Башмаков. Заказчиком убийства выступил Алик, который не хотел возвращать похищенную им часть бандитского общака. Сам Алик был расстрелян в 1995 году при выходе из аэропорта. После этого лидерство в банде перешла к авторитетам Николаю Кожухарю (Коля Молдаван) и Александром Данильченко (Данила), которые остались лидерами банды и по сей день.
С начала 2000-х начался разгром банды со стороны правоохранительных органов. В 2011 году основной «костяк» ОПГ был приговорен к различным срокам; некоторые бандиты были осуждены пожизненно. Судебный процесс в отношении лидеров банды начался лишь в марте 2018 года. Коля Молдаван был осужден на 11 лет, а Данилу отпустили на свободу за давностью лет.
ОПГ Сэйлем
Банда действовала на территории Крыма. Ее название происходит от марки сигарет Salem.
Организаторами ОПГ выступили Олег Слатвинский (Жираф) и Евгений Хавич (Жид). Основное ядро банды составили выходцы из Армении и еврейской диаспоры Украины.
Во многом своим влиянием банда обязана своими близкими контактами с крымской администрацией. Для закрепления позиций группировки была создана «Партия экономического возрождения».
Сферой деятельности банды являлись вымогательства, крышевание бизнес-структур, а также заказные убийства. В период расцвета в ОПГ состояло до 1000 активных членов.
Основатели банды были убиты в ходе криминальной войны с «Башмаками»: Жираф был расстрелян в 1992 году, а Жид — в 1995 году. Группировка существует и на сегодняшний день. Ее руководителем является российский бизнесмен Александр Пономаренко (Пономарь), с 2016 года являющийся президентом Федерации бокса Крыма.
Одесская мафия
Одной из крупнейших криминальных структур Украины на сегодняшний день остается Одесская ОПГ.
Большую роль в развитии преступности в городе сыграло выгодное географическое положение — Одесса является крупнейшим транспортно-морским узлом. В связи с этим город на протяжении всей своей истории был центром контрабанды и путем для ввоза в страну наркотиков, включая кокаин и героин.
В незаконном бизнесе Одессы участвуют как украинские, так и российские криминальные авторитеты. Постепенно влияние одесской мафии распространилось на многие страны; один из крупнейших центров ОПГ расположен в США, в российско-украинской диаспоре на Брайтон-бич. На данный момент «одесские» считаются самой влиятельной мировой группировкой из советских стран.