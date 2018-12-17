Двое следователей полиции на Кубани пойдут под суд за то, что получили от родственницы фигуранта уголовного дела 1,2 миллиона рублей, обещая добиться с их помощью назначения условного наказания, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Как сообщает СУСК, заместитель начальника и следователя следственного отдела ОМВД по Крымскому району обвиняются в обещании и предложении посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.
По данным ведомства, следователю полиции было известно об уголовном деле, которое велось в отношении мужчины, обвинявшегося в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
"Будучи знакомым с дочерью фигуранта.., следователь сообщил девушке о возможности оказать содействие по уголовному делу…, следователь и его непосредственный руководитель договорились по завершению расследования о получении от девушки одного миллиона 200 тысяч рублей для дальнейшей передачи должностным лицам органа правосудия за назначение условного наказания, часть которых намеревались разделить между собой", — говорится в сообщении.
Девушка, осознавая, что предложение полицейских противозаконно, сообщила об этом в правоохранительные органы.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — информирует СУСК.