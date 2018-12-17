На Кубани двое полицейских пойдут под суд за посредничество во взятке

Двое следователей полиции на Кубани пойдут под суд за то, что получили от родственницы фигуранта уголовного дела 1,2 миллиона рублей, обещая добиться с их помощью назначения условного наказания, сообщает СУСК по Краснодарскому краю

Как сообщает СУСК, заместитель начальника и следователя следственного отдела ОМВД по Крымскому району обвиняются в обещании и предложении посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.

По данным ведомства, следователю полиции было известно об уголовном деле, которое велось в отношении мужчины, обвинявшегося в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

"Будучи знакомым с дочерью фигуранта.., следователь сообщил девушке о возможности оказать содействие по уголовному делу…, следователь и его непосредственный руководитель договорились по завершению расследования о получении от девушки одного миллиона 200 тысяч рублей для дальнейшей передачи должностным лицам органа правосудия за назначение условного наказания, часть которых намеревались разделить между собой", — говорится в сообщении.

Девушка, осознавая, что предложение полицейских противозаконно, сообщила об этом в правоохранительные органы