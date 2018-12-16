«Лента.ру» завершает цикл публикаций о ворах в законе — генералах преступного мира. В предыдущей статье мы рассказывали о воре в законе Олеге Пирогове (Циркач), который сбежал в Ирак, скрываясь от полиции, и попался местным спецслужбам по подозрению в терроризме. Наш последний герой — Захарий Калашов (Шакро Молодой), которого теперь уже официально (после решения суда) признают лидером преступного мира России.
Он поднялся в лихие 90-е, а позднее стал одним из боссов русской мафии в Европе. После убийства в 2013 году прежнего криминального патриарха Аслана Усояна (Дед Хасан) Шакро занял его трон, но правил недолго. Пристрастие к методам 90-х привело его на скамью подсудимых. Почти на 10 лет Захарий Калашов выбыл из большой игры. Сможет ли Шакро когда-нибудь вернуться на воровской трон — большой вопрос, ведь желающих посидеть на нем всегда в достатке…
Молодой да крайний
Захарий Калашов родился 20 марта 1953 года в Тбилиси в езидской семье. Езиды — малочисленный народ, исповедующий религию на основе зороастризма, сочетающую в себе элементы христианства, иудаизма и ислама. Езиды говорят на курдском языке и живут главным образом в северной части Ирака. В СССР езиды занимали довольно низкое социальное положение, однако среди соплеменников Шакро с рождения был человеком далеко не последним.
Калашов происходит из рода пиров — не самого высокого в иерархии езидов, но все же знатного. Любопытно, что по происхождению он занимал более привилегированное положение, чем прежний патриарх преступного мира, вор в законе Дед Хасан. Недаром же отца Калашова звали Князем — абы кого так не назовут…
Еще в молодые годы Шакро понял, что его принадлежность к езидам открывает ему большие возможности на криминальном поприще, где прославились многие его соплеменники, включая Деда Хасана. Молодой преступник быстро пустил в ход свои криминальные таланты — и уже в 17 лет получил первый срок: суд Тбилиси приговорил Шакро к трем годам лишения свободы за кражу. В том же году, уже в колонии, его короновали воры в законе Айваз Мирзоев (Чипи) и Джемал Микеладзе (Арсен).
В 70-х и 80-х Шакро получил еще четыре срока за кражи. Поскитавшись по грузинским колониям, он в итоге оказался в тюрьме Новочеркасска (Ростовская область), откуда пошла его всесоюзная известность. К началу горбачевской перестройки Шакро был судим уже пять раз на общий срок около 15 лет.
Лихие 90-е Калашов встретил в Москве, однако, несмотря на внушительный криминальный «багаж», Шакро, по словам вора в законе Рудольфа Оганова (Рудик), был в столице всего лишь «одним из многих». Тем не менее в течение нескольких лет все главные оппоненты Калашова ушли в мир иной — причем не без посторонней помощи. 36-летнего вора в законе Мириана Мамедова (Мирон) застрелили в Котельническом переулке в начале 1996 года. Три года спустя в кафе «Мир» на 51-м километре МКАД от пуль киллеров пал 52-летний Рудик…
Со смертью каждого из них влияние Шакро только крепло — однако он сам также становился мишенью. К примеру, в июне 1994 года машину Калашова обстреляли из автомата на Рублевском шоссе. Криминальный авторитет тогда был тяжело ранен в грудь и руку. Понимая, что жизнь его постоянно висит на волоске, Шакро в 1999 году принимает решение перебраться за границу — в Испанию. К тому времени он уже успел поучаствовать в «алюминиевых войнах» (теневом противостоянии за Красноярский и Братский алюминиевые заводы) и других громких событиях эпохи «первоначального накопления капитала».
Испанский вояж
В начале 2000-х Шакро стал одним из первых воров в законе, начавших осваивать дальнее зарубежье, занимаясь не всегда правильным, по воровским понятиям, ремеслом. Калашов и его окружение увлеклись коммерцией, а затем начали зарабатывать на всем, что принято у заграничных мафиози. Во многом благодаря Шакро вкупе с Дедом Хасаном в криминальном мире вошла в обиход поговорка: «Где езид — там транзит».
По данным испанских правоохранительных органов, на Пиренейском полуострове Шакро руководил ОПГ «Клан одиннадцати», был одним из лидеров русско-грузинской мафии на курортном побережье Коста-дель-Соль и поддерживал связи с ОПГ в России и других странах СНГ. Испанская полиция подозревала Калашова в причастности к тяжким преступлениям, в том числе к контрабанде нефти, вымогательству, похищению людей, убийствам, а также организации преступных сообществ в России и на средиземноморском побережье Испании. По размаху своей деятельности и капитализации Шакро сумел выйти на уровень мировой преступности, что не ускользнуло от европейской Фемиды. Впрочем, он почувствовал повышенный интерес к своей персоне и решил на время покинуть страну.
В 2005 году Калашов отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где, впрочем его все равно задержали в 2006 году и экстрадировали в Испанию. Калашова признали виновным в отмывании незаконно полученных средств и создании ОПГ. Приговор — семь с половиной лет лишения свободы и штраф в 20 миллионов евро.
Но беда не приходит одна. Пока Шакро отбывал срок в Испании, в родной Грузии начались гонения на воров в законе — одна лишь принадлежность к элите организованной преступности стала тяжким уголовным преступлением. Кроме того, грузинская Фемида признала Калашова виновным в похищении американского бизнесмена Алекса Крейна, одного из совладельцев московского казино «Кристалл». Предприниматель до сих пор числится пропавшим без вести, а его доля отошла Шакро. В итоге за былые «заслуги» грузинская Фемида приговорила Калашова к 18 годам тюрьмы.
29 октября 2014 года, выйдя из испанской тюрьмы, криминальный авторитет благодаря двойному гражданству сумел приехать в Россию. Впрочем, все эти годы над ним так и висела дамокловым мечом угроза экстрадиции в Грузию.
Да здравствует король!
В начале 90-х Шакро активно помогал своему соплеменнику Деду Хасану — и во многом благодаря Калашову последний в начале 2000-х стал патриархом преступного мира России. Однако агрессивная политика Хасана в конечном итоге привела к открытому противостоянию с грузинскими воровскими кланами. Лидерами последних считаются воры в законе Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) и Тариэл Ониани (Таро). Жертвой этой войны в итоге стал и сам Дед Хасан: 16 января 2013 года он был убит снайпером на выходе из столичного ресторана «Старый Фаэтон». Затем последовали убийства других криминальных авторитетов.
В то же время Шакро в глазах преступного мира с воровской войной не ассоциировался, поскольку, оказавшись за границей, своевременно дистанцировался от босса всех боссов Хасана. При этом у самих участников тех событий была примерно одинаковая позиция: Шакро выйдет — он нас рассудит. Фактически все 1,5 года с убийства Хасана и до возвращения Шакро в Россию за ним негласно был зарезервирован воровской трон. Впрочем, понимали это не только бандиты, но и силовики.
В октябре 2014 года, едва самолет с Калашовым приземлился в России, авторитета буквально от трапа отвезли в здание МВД на Житной улице — и после беседы отпустили на все четыре стороны. О чем говорили с Шакро высокопоставленные полицейские — остается загадкой. Вероятнее всего, в обмен на невыдачу его Грузии вор в законе согласился на взаимодействие с силовиками, которым куда проще контролировать преступный мир через «единое окно», чем разбираться с многочисленными мини-боссами. В пользу этого говорит простой факт: Калашова Грузии так и не выдали.
Ко всему прочему, оказавшись в Москве, новоявленный король преступного мира получил все и сразу — то, о чем в испанской тюрьме мог только мечтать. О положении Шакро можно судить хотя бы по названию заведения, в котором расположился его «головной офис». Если Дед Хасан скромно «ютился» в ресторане «Старый Фаэтон» на Большой Никитской, то Шакро занял историческое здание Golden Palace — некогда знаменитого казино, а ныне развлекательного центра на 3-й улице Ямского поля.
Любопытно, что на последнем процессе следователи (а позже и судья) заявили о том, что Шакро, вернувшись в Россию, стал лидером ее преступного мира. По факту же получается, что занять преступный трон он смог, получив карт-бланш от Житной…
Получил за беспредел
Казалось бы, Шакро в этой ситуации оставалось просто почивать на лаврах и периодически выступать в роли рефери в воровских разборках. Однако на практике все сложилось иначе. По данным следствия, в феврале 2015 года Калашов поручил своему охраннику Батыру Бекмурадову (Бек) и ближайшему соратнику, криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец) создать преступные группы для вымогательства денег и имущества у бизнесменов. На деньги Шакро его подручные купили ЧОПы «Защитник» и «Заслон», чтобы получить легальную возможность обзавестись оружием. Обе охранные компании сформировали из представителей преступного мира, бывших спортсменов и людей с опытом боевых действий.
В конце того же 2015 года бойцы Шакро показали себя во всей красе, устроив перестрелку у ресторана на Рочдельской улице в Москве. Бандиты вымогали восемь миллионов рублей у хозяйки заведения Жанны Ким. Она, по их версии, задолжала деньги знакомой Шакро дизайнеру Фатиме Мисиковой. На переговоры с Ким в тот роковой день отправился Итальянец с охранниками. Между ними, адвокатом Жанны Ким Буданцевым (офицером КГБ в отставке) и его товарищами возник конфликт, закончившийся перестрелкой. Двое были убиты, семеро ранены.
Эта перестрелка запустила маховик событий, который до сих пор не остановился. Трех полицейских, оказавшихся на месте стрельбы, осудили за халатность. Трое высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР) — замглавы столичного главка ведомства Денис Никандров, глава управления собственной безопасности Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов — также были осуждены после получения взятки от Шакро за освобождение Итальянца, арестованного после стрельбы на Рочдельской. Помимо этого, 17 июля по обвинению во взяточничестве был арестован и начальник Никандрова глава столичного главка СКР Александр Дрыманов.
В свою очередь, Шакро по решению Никулинского суда Москвы 29 марта получил 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Его приближенный Итальянец был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии.
После процесса над Калашовым у многих осталось какое-то послевкусие глупости. Как же так, король преступного мира — и попался на вымогательстве у рестораторши, причем сумма-то невелика, учитывая масштаб и влияние Шакро. Более того: могущественный вор в законе попал в этот крутой переплет из-за женщины! Но подвело Шакро вовсе не это. Дело в том, что по своему менталитету Калашов так и остался вымогателем из 90-х, привыкшим к тем методам, которые когда-то принесли ему авторитет в преступном мире.
Но пока он покорял Европу, правила игры в криминальном мире России кардинально изменились. Даже притом что силовики, по всей видимости, заключили с Шакро негласный договор — перестрелка с трупами в пяти минутах ходьбы от Дома Правительства выглядела совсем уж дико. Ко всему прочему, Калашов оказался фигурантом громкого антикоррупционного дела в отношении генералов СКР, которых обвинили в помощи Итальянцу. А участие в этом деле ФСБ не давало Шакро шансов избежать тюрьмы.
…Сейчас признанный лидер преступного мира России находится в СИЗО «Пресня» и дожидается отправки в колонию. В минувшие выходные в том же изоляторе оказался вор в законе Кахабер Парпалия (Каха Гальский) — держатель российского воровского общака, которого сотрудники правоохранительных органов поймали с кокаином. Гальский после ареста Шакро был главным «форпостом» клана Калашова на свободе — но теперь у него есть все шансы составить компанию своему боссу и получить срок. Однако воровской мир вряд ли надолго остался без лидера: вероятно, совсем скоро свои притязания на эту роль заявят представители новой криминальной элиты, но уже никак не связанной с Шакро Молодым.