Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго

«Лента.ру» завершает цикл публикаций о ворах в законе — генералах преступного мира. В предыдущей статье мы рассказывали о воре в законе Олеге Пирогове (Циркач), который сбежал в Ирак , скрываясь от полиции, и попался местным спецслужбам по подозрению в терроризме. Наш последний герой — Захарий Калашов (Шакро Молодой), которого теперь уже официально (после решения суда) признают лидером преступного мира России

Он поднялся в лихие 90-е, а позднее стал одним из боссов русской мафии в Европе. После убийства в 2013 году прежнего криминального патриарха Аслана Усояна (Дед Хасан) Шакро занял его трон, но правил недолго. Пристрастие к методам 90-х привело его на скамью подсудимых. Почти на 10 лет Захарий Калашов выбыл из большой игры. Сможет ли Шакро когда-нибудь вернуться на воровской трон — большой вопрос, ведь желающих посидеть на нем всегда в достатке…

Молодой да крайний

Захарий Калашов родился 20 марта 1953 года в Тбилиси в езидской семье. Езиды — малочисленный народ, исповедующий религию на основе зороастризма, сочетающую в себе элементы христианства, иудаизма и ислама. Езиды говорят на курдском языке и живут главным образом в северной части Ирака. В СССР езиды занимали довольно низкое социальное положение, однако среди соплеменников Шакро с рождения был человеком далеко не последним.

Калашов происходит из рода пиров — не самого высокого в иерархии езидов, но все же знатного. Любопытно, что по происхождению он занимал более привилегированное положение, чем прежний патриарх преступного мира, вор в законе Дед Хасан. Недаром же отца Калашова звали Князем — абы кого так не назовут…

Еще в молодые годы Шакро понял, что его принадлежность к езидам открывает ему большие возможности на криминальном поприще, где прославились многие его соплеменники, включая Деда Хасана. Молодой преступник быстро пустил в ход свои криминальные таланты — и уже в 17 лет получил первый срок: суд Тбилиси приговорил Шакро к трем годам лишения свободы за кражу. В том же году, уже в колонии, его короновали воры в законе Айваз Мирзоев (Чипи) и Джемал Микеладзе (Арсен).

В 70-х и 80-х Шакро получил еще четыре срока за кражи. Поскитавшись по грузинским колониям, он в итоге оказался в тюрьме Новочеркасска Ростовская область ), откуда пошла его всесоюзная известность. К началу горбачевской перестройки Шакро был судим уже пять раз на общий срок около 15 лет.

Лихие 90-е Калашов встретил в Москве , однако, несмотря на внушительный криминальный «багаж», Шакро, по словам вора в законе Рудольфа Оганова (Рудик), был в столице всего лишь «одним из многих». Тем не менее в течение нескольких лет все главные оппоненты Калашова ушли в мир иной — причем не без посторонней помощи. 36-летнего вора в законе Мириана Мамедова (Мирон) застрелили в Котельническом переулке в начале 1996 года. Три года спустя в кафе «Мир» на 51-м километре МКАД от пуль киллеров пал 52-летний Рудик…

Со смертью каждого из них влияние Шакро только крепло — однако он сам также становился мишенью. К примеру, в июне 1994 года машину Калашова обстреляли из автомата на Рублевском шоссе. Криминальный авторитет тогда был тяжело ранен в грудь и руку. Понимая, что жизнь его постоянно висит на волоске, Шакро в 1999 году принимает решение перебраться за границу — в Испанию . К тому времени он уже успел поучаствовать в «алюминиевых войнах» (теневом противостоянии за Красноярский и Братский алюминиевые заводы) и других громких событиях эпохи «первоначального накопления капитала».

Испанский вояж

В начале 2000-х Шакро стал одним из первых воров в законе, начавших осваивать дальнее зарубежье, занимаясь не всегда правильным, по воровским понятиям, ремеслом. Калашов и его окружение увлеклись коммерцией, а затем начали зарабатывать на всем, что принято у заграничных мафиози. Во многом благодаря Шакро вкупе с Дедом Хасаном в криминальном мире вошла в обиход поговорка: «Где езид — там транзит».

По данным испанских правоохранительных органов, на Пиренейском полуострове Шакро руководил ОПГ «Клан одиннадцати», был одним из лидеров русско-грузинской мафии на курортном побережье Коста-дель-Соль и поддерживал связи с ОПГ в России и других странах СНГ. Испанская полиция подозревала Калашова в причастности к тяжким преступлениям, в том числе к контрабанде нефти, вымогательству, похищению людей, убийствам, а также организации преступных сообществ в России и на средиземноморском побережье Испании. По размаху своей деятельности и капитализации Шакро сумел выйти на уровень мировой преступности, что не ускользнуло от европейской Фемиды. Впрочем, он почувствовал повышенный интерес к своей персоне и решил на время покинуть страну.

В 2005 году Калашов отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где, впрочем его все равно задержали в 2006 году и экстрадировали в Испанию. Калашова признали виновным в отмывании незаконно полученных средств и создании ОПГ. Приговор — семь с половиной лет лишения свободы и штраф в 20 миллионов евро.

Но беда не приходит одна. Пока Шакро отбывал срок в Испании, в родной Грузии начались гонения на воров в законе — одна лишь принадлежность к элите организованной преступности стала тяжким уголовным преступлением. Кроме того, грузинская Фемида признала Калашова виновным в похищении американского бизнесмена Алекса Крейна, одного из совладельцев московского казино «Кристалл». Предприниматель до сих пор числится пропавшим без вести, а его доля отошла Шакро. В итоге за былые «заслуги» грузинская Фемида приговорила Калашова к 18 годам тюрьмы.

29 октября 2014 года, выйдя из испанской тюрьмы, криминальный авторитет благодаря двойному гражданству сумел приехать в Россию. Впрочем, все эти годы над ним так и висела дамокловым мечом угроза экстрадиции в Грузию.

Да здравствует король!

В начале 90-х Шакро активно помогал своему соплеменнику Деду Хасану — и во многом благодаря Калашову последний в начале 2000-х стал патриархом преступного мира России. Однако агрессивная политика Хасана в конечном итоге привела к открытому противостоянию с грузинскими воровскими кланами. Лидерами последних считаются воры в законе Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) и Тариэл Ониани (Таро). Жертвой этой войны в итоге стал и сам Дед Хасан: 16 января 2013 года он был убит снайпером на выходе из столичного ресторана «Старый Фаэтон». Затем последовали убийства других криминальных авторитетов.

В то же время Шакро в глазах преступного мира с воровской войной не ассоциировался, поскольку, оказавшись за границей, своевременно дистанцировался от босса всех боссов Хасана. При этом у самих участников тех событий была примерно одинаковая позиция: Шакро выйдет — он нас рассудит. Фактически все 1,5 года с убийства Хасана и до возвращения Шакро в Россию за ним негласно был зарезервирован воровской трон. Впрочем, понимали это не только бандиты, но и силовики.

В октябре 2014 года, едва самолет с Калашовым приземлился в России, авторитета буквально от трапа отвезли в здание МВД на Житной улице — и после беседы отпустили на все четыре стороны. О чем говорили с Шакро высокопоставленные полицейские — остается загадкой. Вероятнее всего, в обмен на невыдачу его Грузии вор в законе согласился на взаимодействие с силовиками, которым куда проще контролировать преступный мир через «единое окно», чем разбираться с многочисленными мини-боссами. В пользу этого говорит простой факт: Калашова Грузии так и не выдали.

Ко всему прочему, оказавшись в Москве, новоявленный король преступного мира получил все и сразу — то, о чем в испанской тюрьме мог только мечтать. О положении Шакро можно судить хотя бы по названию заведения, в котором расположился его «головной офис». Если Дед Хасан скромно «ютился» в ресторане «Старый Фаэтон» на Большой Никитской, то Шакро занял историческое здание Golden Palace — некогда знаменитого казино, а ныне развлекательного центра на 3-й улице Ямского поля.

Любопытно, что на последнем процессе следователи (а позже и судья) заявили о том, что Шакро, вернувшись в Россию, стал лидером ее преступного мира. По факту же получается, что занять преступный трон он смог, получив карт-бланш от Житной…

Получил за беспредел

Казалось бы, Шакро в этой ситуации оставалось просто почивать на лаврах и периодически выступать в роли рефери в воровских разборках. Однако на практике все сложилось иначе. По данным следствия, в феврале 2015 года Калашов поручил своему охраннику Батыру Бекмурадову (Бек) и ближайшему соратнику, криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец) создать преступные группы для вымогательства денег и имущества у бизнесменов. На деньги Шакро его подручные купили ЧОПы «Защитник» и «Заслон», чтобы получить легальную возможность обзавестись оружием. Обе охранные компании сформировали из представителей преступного мира, бывших спортсменов и людей с опытом боевых действий.

В конце того же 2015 года бойцы Шакро показали себя во всей красе, устроив перестрелку у ресторана на Рочдельской улице в Москве. Бандиты вымогали восемь миллионов рублей у хозяйки заведения Жанны Ким. Она, по их версии, задолжала деньги знакомой Шакро дизайнеру Фатиме Мисиковой. На переговоры с Ким в тот роковой день отправился Итальянец с охранниками. Между ними, адвокатом Жанны Ким Буданцевым (офицером КГБ в отставке) и его товарищами возник конфликт, закончившийся перестрелкой. Двое были убиты, семеро ранены.

В свою очередь, Шакро по решению Никулинского суда Москвы 29 марта получил 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима . Его приближенный Итальянец был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии.

После процесса над Калашовым у многих осталось какое-то послевкусие глупости. Как же так, король преступного мира — и попался на вымогательстве у рестораторши, причем сумма-то невелика, учитывая масштаб и влияние Шакро. Более того: могущественный вор в законе попал в этот крутой переплет из-за женщины! Но подвело Шакро вовсе не это. Дело в том, что по своему менталитету Калашов так и остался вымогателем из 90-х, привыкшим к тем методам, которые когда-то принесли ему авторитет в преступном мире.

Но пока он покорял Европу, правила игры в криминальном мире России кардинально изменились. Даже притом что силовики, по всей видимости, заключили с Шакро негласный договор — перестрелка с трупами в пяти минутах ходьбы от Дома Правительства выглядела совсем уж дико. Ко всему прочему, Калашов оказался фигурантом громкого антикоррупционного дела в отношении генералов СКР, которых обвинили в помощи Итальянцу. А участие в этом деле ФСБ не давало Шакро шансов избежать тюрьмы.

…Сейчас признанный лидер преступного мира России находится в СИЗО «Пресня» и дожидается отправки в колонию. В минувшие выходные в том же изоляторе оказался вор в законе Кахабер Парпалия (Каха Гальский) — держатель российского воровского общака, которого сотрудники правоохранительных органов поймали с кокаином. Гальский после ареста Шакро был главным «форпостом» клана Калашова на свободе — но теперь у него есть все шансы составить компанию своему боссу и получить срок. Однако воровской мир вряд ли надолго остался без лидера: вероятно, совсем скоро свои притязания на эту роль заявят представители новой криминальной элиты, но уже никак не связанной с Шакро Молодым.