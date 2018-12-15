В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисти рук

Коробка с неизвестным устройством взорвалась на автотрассе А-108 в Московской области , мужчине оторвало кисти рук и травмировало лицо, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Взрыв произошел на автотрассе А-108 между Воскресенском и Куровское после того, как мужчина попытался открыть найденную на автотрассе коробку. В результате взрыва у мужчины, по предварительным данным, оторваны кисти обеих рук и травмировано лицо", — сказал собеседник агентства.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, раненый работает участковым. "Водитель работает участковым уполномоченным, он находился в свободное от службы время. Он остановился перед коробкой, хотел убрать ее с трассы. Когда он ее поднял, произошел взрыв", — пояснил источник.