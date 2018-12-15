8,5 тысячи коррупционеров осуждены в России с начала года

Отмечается, что российские суды вынесли 7,8 тысячи приговоров по делам коррупции. В том числе были осуждены 837 правоохранителей, 63 региональных депутата и 606 чиновников, большинство из них — главы муниципальных образований и местных администраций.

Чайка отметил, что особое внимание уделяется преступлениям экс-губернаторов. В частности, суд рассматривает дело бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова . Его обвиняют в закупке дорогостоящего медицинского оборудования в интересах определенного поставщика.

Хотя преступления, связанные с коррупцией, составляют всего 1,7% всей преступности в стране, материальный ущерб гораздо существеннее. Он составил 46 миллиардов рублей — 11% ущерба от всех преступлений в РФ.