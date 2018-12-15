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8,5 тысячи коррупционеров осуждены в России с начала года 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Более 8,5 тысячи человек были осуждены за коррупцию в 2018 году. Об этом генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил в интервью газете «Коммерсант».
Отмечается, что российские суды вынесли 7,8 тысячи приговоров по делам коррупции. В том числе были осуждены 837 правоохранителей, 63 региональных депутата и 606 чиновников, большинство из них — главы муниципальных образований и местных администраций.
Чайка отметил, что особое внимание уделяется преступлениям экс-губернаторов. В частности, суд рассматривает дело бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова. Его обвиняют в закупке дорогостоящего медицинского оборудования в интересах определенного поставщика.
Хотя преступления, связанные с коррупцией, составляют всего 1,7% всей преступности в стране, материальный ущерб гораздо существеннее. Он составил 46 миллиардов рублей — 11% ущерба от всех преступлений в РФ.
«Мы не гонимся за цифрами и показателями. Для нас важнее качество надзорной деятельности, оперативной работы и следствия», — заверил Чайка.
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