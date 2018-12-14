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Чехия выдала России обвиняемого в мошенничестве россиянина 

RT на русском + ещё 4 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Чехия по требованию Генеральной прокуратуры России экстрадировала россиянина Евгения Маркова. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).
По версии следствия, с сентября 2013 года по июнь 2015 года Марков с сообщниками под предлогом привлечения денежных средств в высокодоходные инвестиционные проекты заключил с физическими лицами в различных регионах России более 21 тыс. договоров займа на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей с условием выплаты за пользование денежными средствами ежемесячно 15-17% от суммы займа.
Для привлечения новых вкладчиков были произведены частичные выплаты процентов по ранее заключённым договорам займа из денежных средств, привлечённых от новых заёмщиков, остальными деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.
«В результате преступных действий гражданам займодавцам по неисполненным 10 140 договорам займа причинен материальный ущерб на общую сумму около 1,1 млрд рублей, что является особо крупным размером», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что Марков был объявлен в международный розыск.
Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Чехии удалось добиться решения о его выдаче.
В сопровождении спецконвоя Марков доставлен в Москву.
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