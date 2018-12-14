Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России

12 декабря в Уральском окружном военном суде начался процесс над 34-летним Алексеем Коротковым — участником «банды ФСБ », одной из самых жестоких группировок в истории Тюмени . Чекисты не щадили никого. Они убивали коммерсантов из-за денег, таксистов — ради машин, а мигрантов — просто так, потому что вообще не считали их людьми. Гастарбайтеров использовали как статистов в кровавых спектаклях, разыгранных перед бизнесменами, или испытывали на них новые патроны. Теперь членам «банды ФСБ» светят огромные сроки, впрочем, до суда дожили не все. Историю отступников с холодной головой и горячим сердцем вспомнила «Лента.ру»

Страх и ненависть в Тюмени

…Около 22:00 18 июня 2015 года молодой тюменский таксист, 18-летний Закиржон Холмуродов, при выполнении очередного заказа уехал в сторону поселка Боровский — и пропал. Неделю спустя тело молодого человека нашли на 12-м километре дороги Червишево-Богандинский. Его убили выстрелом в голову.

Два месяца спустя, вечером 19 сентября, 42-летний таксист Александр Чашников взял свой последний заказ: он должен был отвезти клиента к тупиковой дороге на 11-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск . 21 сентября машину Чашникова с пулевыми отверстиями и кровью на водительском сиденье нашли на Мельничной улице в Тюмени; несколько часов спустя волонтеры обнаружили и тело водителя. Убийцы выбросили его в придорожную канаву.

Эти преступления наделали в городе много шума. «В городе беспредел. Какие-то люди ходят с пистолетами и убивают мирных жителей», — возмущался президент Союза тюменских таксистов Александр Артемьев . Перевозчики оказались очень недовольны тем, что тело погибшего Александра Чашникова нашли не полицейские, а волонтеры. Таксисты обвинили стражей порядка в бездействии и пожаловались начальнику регионального управления МВД , генералу Юрию Алтынову.

Тот под давлением общественности взял дело под личный контроль и поручил создать спецгруппу по расследованию убийства Чашникова. Оперативники вскоре выяснили, что автомобиль погибшего таксиста использовался при совершении заказного убийства. Получалось, что неизвестные бандиты просто поленились угонять автомобиль и предпочли самый простой вариант: вызвать такси и расправиться с водителем.

Кстати, 12 марта в Тюмени погиб еще один таксист и по совместительству водитель-механик кардиоцентра Роман Зимин . Сценарий очень напоминал расправы над Холмуродовым и Чашниковым: Зимин отправился на очередной вызов, а позже его тело нашли в одном из гаражных кооперативов в микрорайоне «Тюменский-3». Правда, в отличие от двух первых преступлений, убийство Зимина до сих пор считается нераскрытым.

Именно убийство таксиста Чашникова почти два года спустя — летом 2017-го — привело следствие к задержанию членов «банды ФСБ». Как именно это было сделано, до сих пор остается загадкой. По одной из версий, дачник — родственник одного из убийц — поссорился с соседом и решил проучить его. Ночью он с товарищами расстрелял окна в домике оппонента. Вызванные на место происшествия полицейские нашли пули и по ним со временем вышли на группировку.

Как бы то ни было, в итоге под следствием оказались четыре члена организованной преступной группировки (ОПГ) — лейтенант ФСБ Алексей Коротков, прапорщик ФСБ Евгений Гладких , бывший тренер ФСБ по самбо (по другим данным — дзюдо) Александр Кобылин и безработный Сергей Синяков . Как считают следователи, в 2008 году 24-летний оперативник ФСБ Коротков примкнул к ОПГ, которую создали его начальник, снайпер Сергей Гилев и Евгений Гладких.

У сотрудников ведомства родилась идея зарабатывать при помощи силовых акций — обстрела фирм и запугивания коммерсантов. Свои действия чекисты решили маскировать под выходки агрессивных конкурентов. По замыслу членов ОПГ, запуганным бизнесменам они могли бы предлагать «крышу» и получать за нее деньги. Чуть позже к группировке примкнул сотрудник тюменского МВД — полицейский Сергей Зозуля.

Кровавая жатва

По данным следствия, свое первое преступление «банда ФСБ» совершила в декабре 2008 года. Проводя следственные действия в офисе компании «Тюмень Водоканал», чекисты узнали, что в одном из кабинетов находится сейф с 2,6 миллиона рублей, а само помещение не оборудовано сигнализацией. Ночью члены ОПГ залезли в офис и вынесли оттуда сейф, позже вскрыв его в лесу. Правда, вместо миллионов добычей похитителей стали лишь скромные пять тысяч рублей.

Вскоре группировка пошла на следующее дело. Полицейский Зозуля, проводя обыск в коттедже богатого предпринимателя в деревне Решеты, выяснил, что там хранится много денег и ювелирных украшений, о чем и сообщил подельникам. Ночью 30 декабря чекисты Коротков, Гладких и Гилев в масках, вооружившись пистолетом и ружьем, ворвались в дом. Хозяин коттеджа в это время спал на втором этаже. Налетчики избили его, связали скотчем и потребовали деньги, но отдавать их бизнесмен отказался. Тогда чекисты сами провели «обыск» — и нашли 200 тысяч рублей, золотые браслеты, кольца и часы. Потом они посадили хозяина в его же Mercedes, вывезли в лес и застрелили, а машину бросили на трассе.

Как пишет портал E1.ru, следующее убийство «банда ФСБ» совершила в 2010 году. К Алексею Короткову за помощью обратился тюменский нефтяник, который хотел за взятку в 600 тысяч рублей прекратить уголовное дело о налоговых преступлениях. Коротков взял деньги и пообещал все устроить — но банально «кинул» бизнесмена, а деньги разделил пополам с Сергеем Гилевым.

Когда нефтяник понял, что его обманули, он потребовал вернуть деньги. Тогда чекисты пошли на инсценировку. Они нашли мигранта, одели его в деловой костюм, засунули в багажник и вывезли в лес. Там они рассказали нефтянику, что человек в багажнике — посредник, присвоивший его деньги. После этого гастарбайтера, который даже не понял, что происходит, застрелили из двустволки.

В апреле 2011 года чекисты вновь разыграли свой страшный спектакль. Коротков купил новый телефон с SIM-картой и отправил смс знакомому бизнесмену с угрозами и требованием миллиона долларов. Тогда шокированный коммерсант обратился к чекистам за помощью, и те согласились помочь за процент от требуемой суммы. Они вновь нашли в Тюмени мигранта, которого решили выдать за вымогателя. Обманом они заманили его в лес и там задушили, после чего подкинули погибшему тот самый телефон, с которого отправляли смс с угрозами. Труп для отчета показали бизнесмену.

Смертельный полигон

За два месяца 2015 года Коротков и Гладких убили двоих таксистов — Холмуродова и Чашникова. При последнем преступлении присутствовал и бывший тренер ФСБ по самбо Александр Кобылин, примкнувший к «банде ФСБ» в том же году. С обоими таксистами расправились ради машин: после убийства Холмуродова чекистам досталась его Daewoo Nexia, которую они планировали использовать при новых преступлениях. Но автомобиль вскоре сломался, и тогда члены бандиты расправились с Чашниковым ради его Ford Focus. С угонами убийцы попросту не хотели связываться.

Очевидно, члены группировки планировали еще долго продолжать свои темные дела. В декабре 2016 года в Ялуторовске (Тюменская область) они похитили очередного мигранта. Жертву отвезли в лес, раздели, привязали к дереву, поиздевались, а потом расстреляли. После этого в Тюмени заговорили о ксенофобских мотивах убийц. Но, скорее всего, это была лишь маскировка. Судя по материалам дела, на похищенном мигранте чекисты…тестировали патроны.

Бандитам нужна была гарантия, что оружие, которым они пользуются, невозможно установить по пулям. Свою последнюю жертву обвиняемые убили при помощи видоизмененных патронов. Более того, по некоторым данным, после расправы Алексей Коротков разослал анонимные письма в правоохранительные органы с указанием места, где находится тело мигранта. Таким образом члены ОПГ проверяли, смогут ли их поймать. Возможно, конспирация их подвела, а следствие получило новую зацепку.

В итоге «банда ФСБ» попалась лишь летом 2017 года. О задержании в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили 20 июля. Правда, подробности рассказать не смогли — все материалы почти сразу ушли в военный следственный отдел СКР по Тюменскому гарнизону.

На грани пожизненного

Следователи считают, что всего на счету «банды ФСБ» более 10 эпизодов убийств, совершенных с 2008-го по 2016 год. Помимо прочего, чекисты пытались взять под свой контроль бизнесменов-обнальщиков, выводящих серые деньги за границу. Тех, кто отказывался от «крыши», убивали.

34-летний лейтенант ФСБ Алексей Коротков заключил сделку со следствием и сдал своих подельников, а также оружие, которое хранилось в гараже ГСК «Коллектор-2». Про чекиста известно немного: он был дважды женат, у него двое малолетних детей. Дело Короткова из-за его сотрудничества со следствием рассматривается в особом порядке: процесс начался 12 декабря. Подсудимого обвиняют в семи убийствах и 13 особо тяжких преступлениях, однако гособвинитель не стал просить суд о пожизненном сроке для Короткова.

Вместо этого обвинение выступило с ходатайством приговорить члена «банды ФСБ» к 24 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Свое решение прокуратура объяснила тем, что Коротков признал вину и раскрыл следствию других членов ОПГ. На суде Коротков и его адвокат предоставили чеки, согласно которым перечислили родственникам потерпевших по 10 тысяч рублей; подсудимый также предложил продать его квартиру в Тюмени и сообщил о недвижимости в Москве на 14 миллионов рублей. «Готов всем потерпевшим платить по искам. Суммы — на усмотрение суда», — отметил он. К слову, особый режим рассмотрения дела не даст Короткову право обжаловать приговор.

Остальные фигуранты — прапорщик ФСБ Евгений Гладких, бывший тренер ФСБ по самбо Александр Кобылин и безработный Сергей Синяков — сейчас ожидают суда. Полицейский Сергей Зозуля скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. В свою очередь, один из основателей «банды ФСБ», снайпер Сергей Гилев, покончил с собой в СИЗО Заводоуковска Тюменской области. История одной из самых жестоких банд последних лет закончилась отставкой начальника регионального управления ФСБ генерал-майора Вадима Пятилетова.

«Я с ними повязан»

Любопытно, что на этапе следствия пойти на сотрудничество попытался и бывший тренер Александр Кобылин. В минувшем марте СМИ опубликовали его письмо к президенту России Владимиру Путину . По данным издания 72.ru, оно было направлено в приемную главы государства еще в прошлом году, но осталось без ответа. В нем Кобылин попросил президента разобраться в его деле.

По словам обвиняемого, в тюменском управлении ФСБ он проработал тренером три года — с 2010 по 2013-й. На 2014 год договор с ним не продлили. В 2012-м Кобылин сдружился с Владимиром Гилевым: «Мне он казался настоящим патриотом, честным и порядочным со своими товарищами и друзьями, на службе пользовался уважением». Когда Кобылин ушел из ФСБ, он сохранил с Гилевым дружеские отношения: они вместе ходили в баню, иногда обедали и бывали друг у друга в гостях.

В 2014 году с ним связался Алексей Коротков и предложил помогать в оперативной работе — в частности, добывать информацию о коррупции среди полицейских и чиновников: «Я очень ответственно относился к поручениям Короткова и с радостью, можно сказать, даже с гордостью, их выполнял». В сентябре 2015 года Коротков предложил Кобылину съездить по оперативной работе вместе с ним и Евгением Гладких. Они вызвали такси, при этом во время разговора с водителем Коротков изображал вахтовика с Севера. В какой-то момент он сказал водителю свернуть в лесополосу.

«Он [Коротков] сказал таксисту остановиться, после чего резко достал пистолет и выстрелил в мужчину. Это было так быстро и неожиданно, что я не успел ничего сказать. Таксист даже не понял, что Коротков в него выстрелил, его резко качнуло влево, а затем вправо — в ту сторону, где сидел Гладких. Выстрела слышно не было, это было что-то похожее на хлопок. Водитель простонал: "Только не бросайте меня здесь, ребята", а Коротков ему сказал: "Ты что, мразь, жив еще?" (…) Вскоре я услышал еще один выстрел и понял, что таксиста "добили"».

На следующий день Кобылин встретился с Коротковым в парке и спросил о его самочувствии. «Он сказал, что ему не жаль таксиста, он может убить любого (…) Что после убийства таксиста я с ними повязан и если кому-нибудь расскажу, то потеряю тех, кого люблю и кем дорожу».

Дальше в письме бывший тренер ФСБ пишет о том, как попытался прекратить общение с Коротковым, как его задержали и как под давлением он оговорил себя. Кобылин утверждает, что он лишь жертва обстоятельств, которую втянули в темные дела «банды ФСБ». Впрочем, предложение Кобылина о досудебном соглашении следствие отклонило: он так и не сообщил следователям новых обстоятельств по делу.