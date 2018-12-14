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Стало известно число жертв преступлений в России за год 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России с начала года погибли около 19,5 тысячи человек. Об этом на конференции в Совете Федерации, посвященной 70-летию Всеобщей декларации прав человека, сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.
Правозащитница уточнила, что в статистике не учитывались люди, которые преждевременно погибли в результате несчастных случаев: болезней, пожаров и аварий.
Ранее уполномоченная по правам человека назвала ошибкой декриминализацию побоев в семье и выступила за закон о противодействии домашнему насилию. Она заявила, что России необходима ратификация Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. «Сегодня человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от насилия, которое не переходит грани преступления», — подчеркнула Москалькова.
Согласно докладу организации Human Rights Watch, декриминализация побоев в России привела к негативным последствиям: агрессор чаще чувствует свою безнаказанность, а правоохранительные органы игнорируют жалобы женщин. Кроме того, чаще всего за побои наказывают штрафами, которые обычно выплачиваются из семейного бюджета.
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