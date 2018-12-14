Стало известно число жертв преступлений в России за год

Правозащитница уточнила, что в статистике не учитывались люди, которые преждевременно погибли в результате несчастных случаев: болезней, пожаров и аварий.

Ранее уполномоченная по правам человека назвала ошибкой декриминализацию побоев в семье и выступила за закон о противодействии домашнему насилию. Она заявила, что России необходима ратификация Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. «Сегодня человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от насилия, которое не переходит грани преступления», — подчеркнула Москалькова.