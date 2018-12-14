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Администратор бара в центре Москвы избил посетительницу 

Москва24 + ещё 1 4 часа назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
По информации правоохранительных органов, в результате инцидента девушка госпитализирована.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, о произошедшем рассказала сама потерпевшая, когда поступила в больницу с переломом челюсти. По ее словам, травму она получила из-за нападения администратора в баре Killfish на улице Арбат.
Позже эту информацию сотрудникам удалось подтвердить, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. О причинах и обстоятельствах конфликта между сотрудником заведения и посетительницей не сообщается. Администратора бара уже задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.
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