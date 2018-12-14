Задержанный за превышение полномочий вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин взят под стражу на два месяца по решению Ленинского районного суда Чебоксар.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Аврелькину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Ленинский районный суд Чебоксар избрал в отношении зампредседателя кабинета министров Чувашии меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 12 февраля», — заявили в суде.
Как отмечается, уголовное дело в отношении Аврелькина возбуждено следственными отделом управления ФСБ по республике.