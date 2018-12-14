Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве

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Неизвестные с топором обстреляли водителя и забрали у него 13 млн рублей в Москве 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
На юго-востоке Москвы трое мужчин ограбили неработающего 1990 года рождения, рассказали в ГУ МВД России по столице, передает агентство городских новостей "Москва".
Нападение произошло на улице Ставропольская, 13 декабря.
"Как выяснили оперативники, трое граждан в балаклавах на своей машине перегородили движение BMW потерпевшего. Затем из машины вышли двое граждан, один из которых топором разбил стекла в автомобиле заявителя, а другой из неустановленного травматического оружия трижды выстрелил в мужчину", — рассказали в полиции.
Затем неизвестные забрали сумку с 13 млн рублей с заднего сиденья и уехали на своем автомобиле, который бросили на улице Таганрогская. Потерпевший обратился за медицинской помощью с гематомами живота и левой кисти. Возбуждено уголовное дело о разбое.
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