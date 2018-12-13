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Сумасшедший ранил в суде пристава и полицейского 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Ростовской области задержан мужчина, который ударил ножом судебного пристава, а затем ранил полицейского.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
Отмечается, что инцидент произошел в здании Батайского городского суда. Неизвестный удар в грудь ножом судебного пристава, находящегося при исполнении должностных обязанностей. После этого нападавший попытался убежать и при попытке его задержать нанес ранение полицейскому.
В итоге преступник был задержан. В отношении него Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей".
По предварительным данным мужчина состоит на учете у врача-психиатра.
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