Могила исправит: мать зарезала дочь за распутство

Жительница Красноярска заколола свою дочь ножом, в результате чего девушка скончалась на месте от полученных ранений. По версии следствия, конфликт между родственниками случился на фоне того, что девушка одновременно встречалась с несколькими мужчинами. Женщина сочла поведение дочери аморальным и схватилась за нож, решив, что остановить «распутство» смогут только крайние меры.

Жительница Красноярска заколола свою дочь ножом из-за того, что девушка одновременно встречалась с несколькими мужчинами, сообщили в Главном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю.

«По версии следствия, между 48-летней матерью и ее 25-летней дочерью произошел конфликт, в ходе которого женщина высказала недовольство тем, что дочь встречается с разными мужчинами, что, по мнению матери, является аморальным», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Следственном ведомстве, во время ссоры мать настолько точно нанесла удар ножом в область грудной клетки дочери, что от полученного ранения девушка скончалась на месте. По данным СК, женщина попыталась скрыть следы преступления, замыв следы крови. Позже подозреваемая полностью признала свою вину.

Следователи проверили показания женщины на месте убийства и заключили ее под стражу на два месяца. В настоящее время против нее возбуждено уголовное дело — по этой статье женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Не менее резонансное убийство произошло в августе 2018 года в городе Чайковский в Пермском краю . Тогда 48-летняя Татьяна Дегирманджи зарубила свою 18-летнюю дочь Юлю топором за то, что ей не понравилось выпускное платье школьницы. Обвинив ее в том, что девушка «выглядит, как проститутка», женщина дождалась, пока дочь уснула, принесла топор и несколько раз ударила им школьницу. Девушка умерла от потери крови из-за порезов сонной артерии на шее, сообщили судмедэксперты.

После убийства женщина отправилась на автовокзал и уехала на автобусе в Ижевск. В соседнем городе она планировала совершить самоубийство на железнодорожном вокзале, однако ее успели оперативно задержать: в полицию обратился 22-летний брат девушки, нашедший ее тело.

«Было бы у меня семь таких дочерей, я зарезала бы их всех», — уверенно заявила женщина на допросе.

Отмечается, что конфликты между матерью и дочерью происходили регулярно, их скандалы слышали все соседи. Как сообщают СМИ, Татьяна была замужем за турком, который в итоге оставил ее одну с двумя детьми. После этого она решила вырастить дочь в мусульманских традициях, но девочка стала сопротивляться желанию матери.

Сейчас Дегирманджи находится в СИЗО , где она пробудет до окончания следствия. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Правозащитники и Следственный комитет все чаще поднимают вопрос о насилии в семьях, в том числе об издевательствах приемных родителей над детьми. Так, в 2016 году в Калужской области 28-летняя Надежда Цурикова обратилась в полицию и сообщила, что пропала ее приемная четырехлетняя дочь.

«Все находились дома. Они отвлеклись на какую-то мелочь, и вдруг девочка пропала. Мать нервничала. При этом, как отмечают следователи, она нервничала не из-за того, что пропал ребенок, а из-за того, что было видно, что она что-то скрывает и что-то недоговаривает», — рассказал тогда Первому каналу исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Калужской области Виталий Гудзь.

Полицейские начали поиски девочки, с которыми активно помогал ее приемный отец. Однако уже через несколько часов он не выдержал и рассказал правду: девочку убила приемная мать. По словам мужчины, дочь чем-то очень сильно разозлила женщину, и та стала бить ее деревянной шваброй, пока ребенок не перестал дышать. После супруги приняли решение отвезти и закопать тело дочери в лесу. На допросе соучастник преступления сам указал место захоронения. В салоне его автомобиля оперативники нашли лопату, испачканную в земле.

Приемную мать девочки немедленно арестовали и заключили под стражу. В 2017 году ей вынесли приговор: убийцу осудили на 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало то, что уже в СИЗО у Цуриковой родился сын. Помимо срока, она должна выплатить старшему брату погибшей, также приемному, компенсацию в размере 800 тыс. рублей.

По данным статистики судебного департамента при Верховном суде, так называемая декриминализация домашнего насилия привела к тому, что число пострадавших выросло в десятки раз. Так, если в 2015 году за побои были осуждены 16,2 тыс. человек, то только за 5 месяцев 2017 года — 51 тыс. человек. При этом, по официальной статистике, более 2 млн детей до 14 лет в России ежегодно подвергаются домашнему насилию в той или иной форме: до 2,5 тыс. из них погибают, около 50 тыс. убегают из дома в поисках лучшей жизни.