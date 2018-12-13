Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известного российского певца посадили на 12 лет за убийство собутыльника 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: кадр из клипа
В августе прошлого года певец употреблял алкогольные напитки со своим знакомым, в ходе возникшей ссоры Чураков убил его.
Исполнитель Александр Чураков, известный под псевдонимом Ермак, ближайшие 12 лет проведет в колонии строгого режима. Такое наказание 36-летнему певцу вынес Савеловский районный суд Москвы за кражу и убийство, передает ТАСС.
«Савеловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Чуракова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — цитирует агентство сообщение столичной прокуратуры.
Следствие установило, что в августе прошлого года певец употреблял алкогольные напитки со своим знакомым, в ходе возникшей ссоры Чураков убил его. После этого артист похитил у знакомого ноутбука, мобильные телефоны и планшет на общую сумму 96 тысяч рублей.
Чураков прославился благодаря выступлениям со своей сольной программой под названием «Время пришло». Всего в его репертуаре около 30 песен. Несколько лет назад Чураков создал благотворительный фонд.
ТК «Звезда»: последние новости
«Райская трапеза»: в кафе на юго-западе Москвы открыли стрельбу Убивший 82 женщины «Ангарский маньяк» решил бороться за звание и пенсию В России пресечена деятельность 37 ячеек террористов
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газовое безумие Европы, закрытое небо над Донбассом и другие события дня
Бутина призналась251
Встречу Путина и Трампа сочли невозможной53
Умер Виктор Слока2
Бутина может отделаться штрафом
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение