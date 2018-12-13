Известного российского певца посадили на 12 лет за убийство собутыльника

В августе прошлого года певец употреблял алкогольные напитки со своим знакомым, в ходе возникшей ссоры Чураков убил его.

«Савеловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Чуракова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — цитирует агентство сообщение столичной прокуратуры.

Следствие установило, что в августе прошлого года певец употреблял алкогольные напитки со своим знакомым, в ходе возникшей ссоры Чураков убил его. После этого артист похитил у знакомого ноутбука, мобильные телефоны и планшет на общую сумму 96 тысяч рублей.

Чураков прославился благодаря выступлениям со своей сольной программой под названием «Время пришло». Всего в его репертуаре около 30 песен. Несколько лет назад Чураков создал благотворительный фонд.