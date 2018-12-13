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В Польше выходца из Чечни заподозрили в терроризме 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецслужбы Польши задержали выходца из Чечни Альви А., который подозревается в террористической деятельности, сообщил пресс-секретарь министра-координатора работы спецслужб Станислав Жарын.
Операцию по задержанию проводило агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши совместно с польской полицией, передает ТАСС.
Жарын отметил, что задержанного передали прокуратуре. Ему предъявили обвинения в участии в террористической группе.
«Из материалов следует, что он был членом террористических организаций, действующих на территории Сирии и Турции, принимал участие в боях в рядах «Исламского государства» (запрещена в России)», — сказал он.
По данным следствия, мужчина входил в группу, оказывавшую логистическую поддержку террористическим организациям. В Польше он сохранял контакты с «лицами радикальных взглядов», которых спецслужбы считают опасными для безопасности страны.
Альви А. арестован на три месяца. Он находился в Польше легально.
По словам Жарына, он проходил обвиняемым по другому делу, связанному с организацией нелегальной миграции. Дело рассматривается в суде.
В августе в Германии арестовали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С., задержанного по подозрению в подготовке теракта.
В июне во Франции 39-летнему выходцу из Чечни предъявили обвинение в терроризме.
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