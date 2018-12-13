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ФСБ задержала семь человек за сбор денег для ИГ и «Джабхат ан-Нусры» 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом и Росгвардией задержала семь человек, осуществлявших финансовую подпитку боевиков террористических организаций «Исламское государство»* и «Джабхат ан-Нусра»**.
Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в RT.
Отмечается, что организатором сбора средств под видом благотворительности выступил Абу Умар Саситлинский, который находится за рубежом. Он был объявлен в международный розыск.
В сообщении говорится, что для этих целей была создана широко разветвлённая законспирированная сеть.
«Злоумышленники размещали реквизиты банковских карт и различных платёжных инструментов в социальных сетях и чатах интернет-мессенджеров, где пользователи подвергались целенаправленной идеологической обработке», — заявили в ФСБ.
Под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам так называемые благотворительные фонды «Мухаджирун» и «Сальсабиль» получили, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства.
За период с 2016 года в целях финансирования терроризма указанным лицам было переведено более 38 млн руб.
Задержания были произведены на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестаа.
Возбуждено уголовное дело.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Источник: в московском Театре сатиры обнаружен труп мужчины В Туапсе предполагаемый насильник подал в суд на свою жертву за самооборону В Краснодаре задержали печатавшую деньги на принтере женщину
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