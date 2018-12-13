ФСБ задержала семь человек за сбор денег для ИГ и «Джабхат ан-Нусры»

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в RT.

Отмечается, что организатором сбора средств под видом благотворительности выступил Абу Умар Саситлинский, который находится за рубежом. Он был объявлен в международный розыск.

В сообщении говорится, что для этих целей была создана широко разветвлённая законспирированная сеть.

«Злоумышленники размещали реквизиты банковских карт и различных платёжных инструментов в социальных сетях и чатах интернет-мессенджеров, где пользователи подвергались целенаправленной идеологической обработке», — заявили в ФСБ.

Под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам так называемые благотворительные фонды «Мухаджирун» и «Сальсабиль» получили, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства.

За период с 2016 года в целях финансирования терроризма указанным лицам было переведено более 38 млн руб.

Задержания были произведены на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестаа.

Возбуждено уголовное дело.

* «Исламское государство» ( ИГ ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.