Народный целитель устал есть человечину и сдался полиции

Народный целитель Нино Мбата и его подельник Лунгисани Магубани признаны виновными в убийстве Зенеле Хлатшвайо. Мбату арестовали после того, он сам явился в полицейский участок. Он принес с собой пакет с человеческими останками и заявил, что «устал есть человечину».

Сначала полиция отказалась верить, что в пакете настоящие руки и ноги, однако мужчина привел их к себе домой, где стражи порядка нашли остальные части тела убитого.

Всего по делу было арестовано семь человек. В день вынесения приговора местные жители собрались у здания суда в знак протеста из-за «варварского убийства».

В законе республики нет уголовной статьи, предусматривающем наказание непосредственно за каннибализм. Однако расчленение тела и хранение человеческих останков считаются уголовным деянием.