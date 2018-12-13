Киллер из «банды ФСБ» пошел под суд за 10 лет убийств

Бывший чекист Алексей Коротков пошел под суд за участие в тюменской «банде ФСБ », которая на протяжении десяти лет занималась убийствами. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает издание Znak.com.

Дело в отношении организованной преступной группировки (ОПГ) было возбуждено в июле 2017 года. По данным следствия, некоторые убийства обвиняемые совершали по заказу. Их жертвами становились обнальщики, бизнесмены и случайные люди.

В зависимости от роли в ОПГ обвиняемым инкриминируются статьи 105 («Убийство»), 162 («Разбой»), 213 («Хулиганство») и 126 («Похищение человека») УК РФ. Короткова обвиняют в участии или соучастии в семи убийствах и 13 особо тяжких преступлениях.

Как уточняет издание, гособвинение не стало запрашивать для подсудимого пожизненный срок, а выступило с ходатайством приговорить его к лишению должности, 24 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Свое решение прокуратура объяснила тем, что Коротков признал свою вину и раскрыл следствию других членов ОПГ.