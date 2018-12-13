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Киллер из «банды ФСБ» пошел под суд за 10 лет убийств 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший чекист Алексей Коротков пошел под суд за участие в тюменской «банде ФСБ», которая на протяжении десяти лет занималась убийствами. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает издание Znak.com.
Дело в отношении организованной преступной группировки (ОПГ) было возбуждено в июле 2017 года. По данным следствия, некоторые убийства обвиняемые совершали по заказу. Их жертвами становились обнальщики, бизнесмены и случайные люди.
В зависимости от роли в ОПГ обвиняемым инкриминируются статьи 105 («Убийство»), 162 («Разбой»), 213 («Хулиганство») и 126 («Похищение человека») УК РФ. Короткова обвиняют в участии или соучастии в семи убийствах и 13 особо тяжких преступлениях.
Как уточняет издание, гособвинение не стало запрашивать для подсудимого пожизненный срок, а выступило с ходатайством приговорить его к лишению должности, 24 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Свое решение прокуратура объяснила тем, что Коротков признал свою вину и раскрыл следствию других членов ОПГ.
Следствие считает, что в состав ОПГ входили лейтенант ФСБ Алексей Коротков, прапорщик ФСБ Евгений Гладких, тренер ФСБ по самбо Александр Кобылин и безработный Сергей Синяков. Остальные участники банды либо погибли в СИЗО, либо ожидают суда, либо скрываются от закона.
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