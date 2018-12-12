В Новосибирске задержали банду «черных коллекторов»

Ирина Волк. Полицейские в Новосибирске задержали четырех участников группы вымогателей, которые под видом коллекторского агентства "выбивали" деньги из местных жителей, сообщила в среду официальный представитель МВД России

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области при участии Росгвардии задержаны четверо местных жителей в возрасте от 24 до 39 лет, подозреваемых в серии вымогательств в отношении граждан, имеющих долговые обязательства", — сообщила Волк.

По данным МВД, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности участники группы занимались "выбиванием" долгов под видом коллекторского агентства. Клиентов они искали, распространяя визитные карточки. При получении заявки от заказчика они досаждали должникам телефонными звонками с различными угрозами, направляли по адресам проживания потерпевших похоронные венки, разбивали окна в их квартирах и стекла автомобилей, отметили в ведомстве.

"По имеющейся информации, одного из мужчин злоумышленники вывезли в лес, где, угрожая физическим насилием, требовали вернуть долг. В другом случае местный житель, получив от них угрозы, продал квартиру и отдал 950 тысяч рублей в счет погашения долга за своего сына. Бывшей жене должника подозреваемые угрожали распространением компрометирующей информации по месту работы, если она не вернет 150 тысяч рублей, другой потерпевшей — облить лицо кислотой", — рассказала Волк.

При проведении обыска в "офисе", который арендовали подозреваемые, и в их домах оперативники изъяли планшетные компьютеры, ноутбуки, телефоны, банковские карты, ножи, папки с клиентскими досье, бинокль, респираторные маски, печати, долговые расписки, записи номеров телефонов круглосуточной доставки похоронных венков, рекламные визитные карточки "Верну долг" и так далее.

Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Вымогательство". Трое из подозреваемых арестованы, еще одному определена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, добавили в МВД.

Деятельность коллекторских агентств в России привлекла внимание после ряда громких скандалов с участием их сотрудников, в том числе после поджога дома в Ульяновской области и угроз женщине в Москве сжечь ее ребенка за долги перед банком. Также сообщалось, что разбойное нападение на семью из трех человек из-за долгов произошло в Новосибирской области.