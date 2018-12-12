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Драка сотрудников МФЦ попала на видео

Продюсера мюзиклов обокрали в столичном ресторане на 3,1 млн руб. в день рождения 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
У посетителя ресторана на юге столицы украли сумку с деньгами и документами, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 24 ноября текущего года в полицию обратился 32-летний житель столицы, работающий продюсером мюзиклов, концертов и спектаклей.
«Мужчина сообщил, что в свой день рождения выпивал в ресторане на ул. Генерала Белова, а кто-то украл у него сумку, лежавшую рядом со столиком. В сумке находились личные деньги потерпевшего — около 3,1 млн руб.», — сообщил источник.
В МВД провели проверку и 11 декабря возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливается личность преступника.
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