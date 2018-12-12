Труп звукорежиссера обнаружили на столичном складе

Утром 11 декабря в службу «02» обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей музыкального оборудования. «Он сообщил, что на складе в 3-м Силикатном проезде обнаружил тело своего знакомого звукорежиссера 1959 г. рождения», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Его тело доставили в морг, а следователи выясняют обстоятельства произошедшего.