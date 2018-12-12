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Труп звукорежиссера обнаружили на столичном складе 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Мужчина найден мертвым на складе на северо-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Утром 11 декабря в службу «02» обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей музыкального оборудования. «Он сообщил, что на складе в 3-м Силикатном проезде обнаружил тело своего знакомого звукорежиссера 1959 г. рождения», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, мужчина умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Его тело доставили в морг, а следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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