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Москвич расчленил мать и спрятал на балконе 

ТВ Центр + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Часть останков обнаружили ранее в ноябре в парке 850-летия Москвы
В Москве задержан 31-летний местный житель, который на почве бытового конфликта расчленил свою 52-летнюю мать и спрятал части ее тела в разных частях столицы.
Во время допроса подозреваемый рассказал, что испугался содеянного, а после чего решил разрезать тело матери на куски. Одну часть он спрятал в парке 850-летия Москвы. Останки обнаружили в трех черных пакетах 25 ноября. В первом лежали предплечье, стопа и голень, во втором пакете — голова, в третьем — стопа, голень, носок, трусы и фрагмент живота и плечевая кость. Оставшуюся часть тела матери убийца хранил на балконе.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчина ранее был неоднократно судим, пишет агентство "Москва".
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