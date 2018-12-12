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В Крыму задержали гражданина Украины с поддельным паспортом 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданин Украины попытался покинуть Крым по поддельному паспорту, за что был задержан, сообщили в погрануправлении ФСБ РФ.
Инцидент с 59-летнем мужчиной произошел в пункте пропуска "Армянск". Гражданин Украины предъявил паспорт, выданный в 2008 году в Николаевской области. Во время проверки контролер установил, что документ поддельный.
"В ходе опроса гражданин Украины признался, что приехал в Крым в 2008 году из Днепропетровска. До настоящего времени работал в качестве таксиста в Ялте. Утеряв свой паспорт и понимая, что на территорию Украины ему без документов не вернуться, мужчина принял решение через сомнительные криминальные связи приобрести новый документ, за который отдал 1 тысячу долларов США", — говорится в сообщении.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное пересечение госграницы без действительных документов. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный помещен в следственный изолятор.
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