В Крыму задержали гражданина Украины с поддельным паспортом

Инцидент с 59-летнем мужчиной произошел в пункте пропуска "Армянск". Гражданин Украины предъявил паспорт, выданный в 2008 году в Николаевской области. Во время проверки контролер установил, что документ поддельный.

"В ходе опроса гражданин Украины признался, что приехал в Крым в 2008 году из Днепропетровска. До настоящего времени работал в качестве таксиста в Ялте. Утеряв свой паспорт и понимая, что на территорию Украины ему без документов не вернуться, мужчина принял решение через сомнительные криминальные связи приобрести новый документ, за который отдал 1 тысячу долларов США", — говорится в сообщении.