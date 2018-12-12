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Гадалка «сняла порчу» с петербургской пенсионерки за 300 тысяч рублей 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге 83-летняя пенсионерка заплатила за «снятие порчи» 300 тысяч рублей, «накинув» сверх того еще 100 долларов. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, к петербургским правоохранителям обратилась пожилая женщина с заявлением, что гадалка обманула ее на 300 тысяч рублей и 100 долларов, пообещав снять порчу. Сеанс проходил в одном из многоквартирных домов на Будапештской улице. Сотрудники полиции начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении «колдуньи».
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