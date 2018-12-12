Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе
Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

В Петербурге напали на врача скорой помощи 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция задержала пьяного мужчину, который избил сотрудника скорой помощи, прибывшего на вызов на Думскую улицу в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сегодня около шести часов утра у одного из домов по Думской улице 18-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения 25-летнему врачу скорой помощи, прибывшему на вызов", — сказано в сообщении.
Злоумышленник был задержан на месте происшествия сотрудниками ППС. По факту произошедшего полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последние новости
Чеснаков: нет договора о дружбе - нет договора по Керченскому проливу "Я что-то нажал — и все пропало": Трамп подарил России торговлю с Китаем Гениальный русский математик, отказавшийся от денег и друзей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе2
Пока вы спали: Украинцы ломанулись в Россию266
«Спокойные» дни в Москве закончатся14
Задержанный моряк решил повторить судьбу Савченко12
«Зверское» крещением ребенка попало на видео128
Видео
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
00:34
Прощание с Алексеевой попытались сорвать
Общество Статьи
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
00:50
Представлен прототип первого российского планшета
Гаджеты Наука и техника
00:50
«Зверское» крещением ребенка попало на видео
Общество
03:39
Полиция проводит спецоперацию в Страсбурге
Происшествия В мире
01:47
Взорвалась и упала: ЧП с ракетой С-300
Армия Происшествия
11:41
Пока вы спали: Украинцы ломанулись в Россию
Общество
04:24
Нахамивший Путину Лукашенко ищет новых союзников
В мире СНГ
00:58
Организаторы оправдали назвавшего зрителей «быдлом» Гайдуляна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение