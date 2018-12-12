В Петербурге напали на врача скорой помощи

Полиция задержала пьяного мужчину, который избил сотрудника скорой помощи, прибывшего на вызов на Думскую улицу в Петербурге , сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

"Сегодня около шести часов утра у одного из домов по Думской улице 18-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения 25-летнему врачу скорой помощи, прибывшему на вызов", — сказано в сообщении.

Злоумышленник был задержан на месте происшествия сотрудниками ППС. По факту произошедшего полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.