«Задушили ремнем»: за что подростки убили молодую маму в Миллерово

Ростовской области двух студентов колледжа подозревают в убийстве 28-летней местной жительницы Анастасии Орловой. По версии следствия, подростки вместе с ней распивали алкоголь, после чего предложили познакомиться поближе. Получив отказ, задушили. Друзья погибшей придерживаются версии, кардинально отличающейся от официальной.

Прогулка в лесополосе

Восьмого декабря жители Миллерово наткнулись на страшную находку — в лесополосе на окраине города лежало тело убитой девушки с сильной гематомой на лице. Рядом на снегу виднелось пятно крови, ступни у трупа отсутствовали. Погибшей оказалась Анастасия Орлова, которая ушла из дома пятого декабря и пропала.

В городке, где почти все друг друга знают, жестокое убийство вызвало широкий резонанс — поползли слухи о маньяке, расчленяющем жертв. Оперативники довольно быстро установили подозреваемых — 15-летнего Андрея Семенова и 16-летнего Дмитрия Никонова (имена несовершеннолетних изменены).

"По предварительным данным, днем пятого декабря подростки после совместного распития спиртных напитков с ранее незнакомой 28-летней женщиной прибыли в лесополосу на окраине Миллерово, где предложили потерпевшей вступить в половую связь, — рассказывают в СУ СКР по Ростовской области. — Получив отказ, они ремнем задушили потерпевшую, после чего покинули место преступления".

Между тем друзья погибшей верить в это отказываются. "Настя была порядочной девушкой и не стала бы выпивать с незнакомцами, тем более с подростками, — рассказывает РИА Новости знакомая погибшей Валентина. — Пятого декабря она пошла в детский садик за младшей дочкой. От дома до сада надо пройти через лесополосу, там ее и подстерегли. Ударили по голове, изнасиловали, а потом убили".

Информацию об изнасиловании следователи пока не подтверждают — уголовное дело они возбудили только по статье "Убийство". Причем не групповое. Хотя, по словам местных жителей, в день расправы с подростками был их приятель — 16-летний Николай (имя изменено). Однако по делу он пока проходит как свидетель. Изменится ли этот статус — пока неизвестно. Десятого декабря подростков заключили под стражу на ближайшие два месяца.

Анастасию похоронили вчера, 11 декабря. У нее остались муж и две маленькие дочери. "Настя всегда была спокойной и адекватной девчонкой, — рассказывает РИА Новости подруга погибшей Наталья. — Главным в жизни для нее была семья и дети, очень жаль, что теперь девочки остались без мамы".

Дисциплинированные хулиганы

Оба подозреваемых вышли из вполне благополучных семей. В этом году они поступили на первый курс Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. К слову, убийство произошло всего в нескольких сотнях метрах от учебного заведения. "Один проучился всего два месяца, другой — только один. За это время оба зарекомендовали себя с положительной стороны, пропусков занятий и нарушений дисциплины за ними не наблюдалось, — рассказывает РИА Новости директор училища Валентина Потакова. — С виду — обычные дети. Насколько мне известно, в своих школах они также характеризовались положительно. Случившееся для всех нас стало шоком".

Впрочем, студенты техникума знали обоих подростков немного с другой стороны. По их словам, за стенами колледжа Андрей с Дмитрием вели довольно разгульный образ жизни: курили, выпивали и регулярно дрались. "Одним словом, хулиганы, — добавляет в беседе с корреспондентом РИА Новости однокурсник подозреваемых Александр. — Складывалось такое впечатление, что они не первокурсники, а выпускники".

Точные причины и обстоятельства убийства предстоит установить сотрудникам СК. "В ходе расследования уголовного дела также будет проведена работа по выявлению иных фактов противоправной деятельности подростков, тщательно исследованы взаимоотношения в семье несовершеннолетних, — добавляют в региональном СКР. — Кроме того, следователи выяснят, проводилась ли профилактическая работа с подростками — как правоохранительными органами , так и образовательным учреждением, где они обучались".

Если студентов признают виновными, то обоим в силу возраста грозит не более десяти лет лишения свободы.

Неспокойный город

Напомним, этим летом город Миллерово уже фигурировал в криминальных сводках на федеральном уровне. В середине июня там жестоко избили авиаинженера Игоря Несмелова, у которого врачи диагностировали перелом челюсти и гематому головного мозга. Дебоширом оказался местный боксер Даниил Грицай. Вскоре выяснилось, что от рук хулигана пострадали еще как минимум три человека. Причем у всех врачи зафиксировали довольно серьезные травмы: переломы, ушибы головного мозга и даже ножевые ранения.

Потерпевшие, в том числе девушка, обращались в правоохранительные органы, однако к уголовной ответственности бойца привлекли почему-то не сразу.

"К нему в зал ходят высокопоставленные полицейские, работники прокуратуры и чиновники, — рассказывает РИА Новости один из пострадавших Александр Никишин. — Возможно, поэтому ему все сходило с рук. Хотя, если бы его привлекли к уголовной ответственности по моему делу, дальнейших неприятностей можно было избежать".

Лишь после того, как в СМИ поднялась шумиха, Грицая задержали и отправили под стражу, а расследование взяли под контроль в центральном аппарате МВД и прокуратуре. Кроме Даниила, обвинение в хулиганстве также предъявили двум его приятелям. Сейчас уголовное дело рассматривается в суде.