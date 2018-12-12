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Неизвестный застрелил посетителя кафе на юго-западе Москвы 

News.ru + ещё 7 4 часа назад
В кафе «Райская трапеза», расположенном на Ленинском проспекте в Москве, неизвестный застрелил мужчину. В городе введен план «Перехват», ведётся розыск злоумышленника.
«В кафе "Райская трапеза" на Ленинском проспекте обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями», — сообщил собеседник ТАСС.
По его словам, трагический инцидент произошёл около 22:30 по московскому времени. Предположительно, стрельба началась в ходе внезапно возникшего конфликта.
Ранее News.ru писал о том, что управление МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу организовало проверку после конфликта, который произошёл в больнице. Там прибывший на вызов участковый застрелил напавшего на него ранее судимого мужчину.
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