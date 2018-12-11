Главу полиции турецкой провинции убили в рабочем кабинете

Глава управления полиции провинции Ризе в Турции Алтуг Верди скончался в результате вооружённого нападения, которое произошло в его кабинете.

Как сообщает телеканал NTV, по предварительной информации нападавшим был был один из сотрудников полиции, который просил у начальника облегчить график его работы в связи с поступлением в университет. Предполагается, что он получил у Верди отказ.

Отмечается, что ещё двое сотрудников полиции получили ранения, их жизнь находится вне опасности.

В октябре сообщалось, что беглый заключённый, вооружённый ножом, совершил нападение на прохожих в Стамбуле, в результате чего пострадали девять человек.