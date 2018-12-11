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Ракета С-300 упала и взорвалась
Ракета С-300 упала и взорвалась

Главу полиции турецкой провинции убили в рабочем кабинете 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Глава управления полиции провинции Ризе в Турции Алтуг Верди скончался в результате вооружённого нападения, которое произошло в его кабинете.
Как сообщает телеканал NTV, по предварительной информации нападавшим был был один из сотрудников полиции, который просил у начальника облегчить график его работы в связи с поступлением в университет. Предполагается, что он получил у Верди отказ.
Отмечается, что ещё двое сотрудников полиции получили ранения, их жизнь находится вне опасности.
В октябре сообщалось, что беглый заключённый, вооружённый ножом, совершил нападение на прохожих в Стамбуле, в результате чего пострадали девять человек.
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