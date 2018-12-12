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В Нижнем Новгороде экс-чиновника осудили на за взятку 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший начальник одного из управлений комитета по управлению городским имуществом администрации Нижнего Новгорода осужден на 8 лет колонии строгого режима за взяточничество, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием установлено, что в марте 2017 года подсудимый выразил готовность за взятку в сумме 1,2 миллиона рублей в течение года передавать местному риэлтору персональные данные граждан, которые содержатся в информационных системах по учету объектов недвижимого имущества и земельных участков. В подтверждение своей готовности муниципальный служащий передал мужчине электронный носитель информации с частью запрошенных тем данных. После этого подсудимый получил часть взятки в размере 355 тысяч рублей.
"В ходе предварительного расследования вину обвиняемый не признал. С занимаемой должности он уволен. Приговором Нижегородского районного суда бывшему муниципальному служащему назначено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3,6 миллиона рублей", — говорится в сообщении регионального СУСК.
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