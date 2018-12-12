В Нижнем Новгороде экс-чиновника осудили на за взятку

Следствием установлено, что в марте 2017 года подсудимый выразил готовность за взятку в сумме 1,2 миллиона рублей в течение года передавать местному риэлтору персональные данные граждан, которые содержатся в информационных системах по учету объектов недвижимого имущества и земельных участков. В подтверждение своей готовности муниципальный служащий передал мужчине электронный носитель информации с частью запрошенных тем данных. После этого подсудимый получил часть взятки в размере 355 тысяч рублей.