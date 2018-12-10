Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка избежала изнасилования и попала под суд 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: m24.ru
В Туапсе возбуждено уголовное дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») в отношении 19-летней Дарьи Агений после того, как она отбилась от предполагаемого насильника, сообщает «Москва 24».
По данным телеканала, инцидент произошел в июне, когда девушка приехала на отдых из Подмосковья. Поздним вечером ее начал домогаться мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Ей пришлось защищаться самостоятельно с помощью складного ножа для заточки карандашей. После этого она не сообщила о произошедшем в полицию и покинула город.
Спустя месяц на работу к Агений пришли сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что к ним обратился пристававший к ней на юге Игорь Сторожев. Он указал, что получил повреждения кишечника, желудка и легкого. Мужчина написал в своем заявлении, что «читал девушке стихи под луной, а она набросилась на него с ножом».
Как отметили эксперты телеканала, главной ошибкой девушки стало то, что она сама не написала заявление в полицию. Ей грозит тюремное заключение до восьми лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с сексуальным насилием сталкивались каждая пятая женщина и пять-десять процентов мужчин. Только 10-12 процентов пострадавших обращаются в полицию.
Последние новости
Нобелевскую премию мира дали за борьбу с сексуальным насилием Бензиновые протесты обвалили экономику Франции Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые богатые пенсионеры РФ и другие события дня27
Россия перебросила в Венесуэлу ракетоносцы26
К РФ обратились с просьбой после угроз покинуть СЕ491
Ефремов отреагировал на скандал в клинике2
Путин определился с переносом столицы Дальнего Востока363
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Статьи
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
00:36
Бутина «сдалась»
США В мире
05:04
В китайском плену: туристы из России застряли на острове
Происшествия Статьи
01:21
Ефремов устроил скандал в клинике
Шоу-бизнес
04:03
Российские космонавты вскроют «Союз» ножом и ножницами
Наука и техника
05:07
Подарок с зоны: Улюкаев выплатил 130 млн
Происшествия Статьи
00:25
Самые богатые пенсионеры РФ и другие события дня
В мире
04:38
Путин определился с переносом столицы Дальнего Востока
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение