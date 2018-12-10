Россиянка избежала изнасилования и попала под суд

Туапсе возбуждено уголовное дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») в отношении 19-летней Дарьи Агений после того, как она отбилась от предполагаемого насильника, сообщает «Москва 24».

По данным телеканала, инцидент произошел в июне, когда девушка приехала на отдых из Подмосковья . Поздним вечером ее начал домогаться мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Ей пришлось защищаться самостоятельно с помощью складного ножа для заточки карандашей. После этого она не сообщила о произошедшем в полицию и покинула город.

Спустя месяц на работу к Агений пришли сотрудники правоохранительных органов . Они сообщили, что к ним обратился пристававший к ней на юге Игорь Сторожев. Он указал, что получил повреждения кишечника, желудка и легкого. Мужчина написал в своем заявлении, что «читал девушке стихи под луной, а она набросилась на него с ножом».

Как отметили эксперты телеканала, главной ошибкой девушки стало то, что она сама не написала заявление в полицию. Ей грозит тюремное заключение до восьми лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с сексуальным насилием сталкивались каждая пятая женщина и пять-десять процентов мужчин. Только 10-12 процентов пострадавших обращаются в полицию.