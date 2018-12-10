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Саша Массква пожаловался на избиение 

Рамблер 1 час назад
Фото: YouTube
Блогера-таджика Сашу Масскву отшлепали по щекам на глазах у московского полицейского. Соответствующее видео на YouTube опубликовал пользователь Pamiri Pamiriev.
Саша Массква ведет видеоблог на YouTube. Среди прочего он сделал обзор на «эпичную» зажигалку и скандал вокруг Дианы Шурыгиной, прославившейся после своего изнасилования.
Себя Саша Массква описывает как человека, «старающегося жить по законам моды и гламура», что, судя по многочисленным комментариям, сильно раздражает его соотечественников.
Неделю назад Pamiri Pamiriev опубликовал видео, которое озаглавил «Памирцы поймали Сашу Москву». В подписи к видео пользователь описал его содержимое как «урок», преподанный «этому гомосексуалисту» Саше Масскве.
«Ты что себе позволяешь?» — интересуется молодой человек у блогера, а затем бьет его раскрытой ладонью по лицу.
После этого Саша Массква обращается к «уважаемому сотруднику полиции», но ответа не получает. В свою очередь, ударивший блогера молодой человек спрашивает, почему Саша Массква носит тюбетейку, а затем вновь дает блогеру пощечину.
«Уважаемый сотрудник полиции, что тут происходит?» — снова задается вопросом Саша.
В этот момент оператор переводит камеру на того, к кому обращается блогер — мужчине среднего возраста в полицейской форме, который внимательно смотрит в свой мобильный телефон. По данным телеграм-канала «Мэш», инцидент имел место в отделе УВД на Московском метрополитене.
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