Саша Массква пожаловался на избиение

Блогера-таджика Сашу Масскву отшлепали по щекам на глазах у московского полицейского. Соответствующее видео на YouTube опубликовал пользователь Pamiri Pamiriev.

Саша Массква ведет видеоблог на YouTube. Среди прочего он сделал обзор на «эпичную» зажигалку и скандал вокруг Дианы Шурыгиной, прославившейся после своего изнасилования.

Себя Саша Массква описывает как человека, «старающегося жить по законам моды и гламура», что, судя по многочисленным комментариям, сильно раздражает его соотечественников.

Неделю назад Pamiri Pamiriev опубликовал видео, которое озаглавил «Памирцы поймали Сашу Москву». В подписи к видео пользователь описал его содержимое как «урок», преподанный «этому гомосексуалисту» Саше Масскве.

«Ты что себе позволяешь?» — интересуется молодой человек у блогера, а затем бьет его раскрытой ладонью по лицу.

После этого Саша Массква обращается к «уважаемому сотруднику полиции», но ответа не получает. В свою очередь, ударивший блогера молодой человек спрашивает, почему Саша Массква носит тюбетейку, а затем вновь дает блогеру пощечину.

«Уважаемый сотрудник полиции, что тут происходит?» — снова задается вопросом Саша.