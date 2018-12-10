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Опубликованы показания дознавательницы из Уфы
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы

Житель Чувашии натравил собак на полицейского и ранил ножом его коллегу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Новочебоксарска при задержании нанес ножевые ранения одному сотруднику полиции, а на другого натравил своих собак, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
По версии следствия, в ночь с 7 на 8 декабря в Чебоксарском районе у деревни Липово сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела, расследуемого органами внутренних дел по фактам краж из дачных домиков. В это время они заметили двоих мужчин с мешками и потребовали от них остановиться, однако те попытались скрыться.
"При задержании один из мужчин ударил полицейского, после чего выхватил нож и нанес им не менее двух ударов ему в ногу, а затем натравил четырех своих собак на другого сотрудника органов внутренних дел, которые в результате его покусали. Воспользовавшись этим, мужчины скрылись с места происшествия, однако спустя несколько часов местонахождение 56-летнего жителя города Новочебоксарска, подозреваемого в применении насилия к полицейским, было установлено и он был задержан. Обоим пострадавшим полицейским оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Отмечается, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление — нанесение ножевого ранения сотруднику полиции.
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