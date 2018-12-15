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«Спартак» подаст иск на 20 тысяч евро к прорвавшемуся к Глушакову болельщику 

Вести.Ru + ещё 19 14 часов назад
Фото: Вести.Ru
Московский "Спартак" подает иск к болельщику Мирославу Голунову, который во время встречи пятого тура группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и венским «Рапидом» выбежал на поле и попытался выяснить отношения с капитаном команды Денисом Глушаковым. Об этом сообщил сам фанат.
"Мне позвонил представитель «Спартака», сказал, что готовится иск ко мне на 20 тысяч евро", — цитирует болельщика «Спорт-экспресс».
14 декабря стало известно, что спартаковцы были оштрафованы на 28 тысяч евро по итогам матча с австрийским клубом. 20 из них — за выбежавшего на поле фаната красно-белых.
Напомним, что Голунов за свой поступок уже получил 10 суток ареста. Кроме того, ему запрещено посещать спортивные мероприятия в течение ближайших пяти лет.
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