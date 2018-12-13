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Суд арестовал недвижимость генерала СК Дрыманова 

BFM.RU + ещё 11 1 час назад
Лефортовский суд Москвы наложил арест на недвижимость генерала экс-руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Александра Дрыманова в Тульской области. Речь идет о земельном участке, а также доли в двух расположенных на нем домов, сообщает ТАСС.
В суде уточнили, что площадь земельного участка составляет четыре тысячи квадратных метров. Решение об аресте недвижимости пока не обжаловано.
Дрыманов является фигурантом дела о получении взяток. Кроме того, по данным источника, следователи проверяют информацию о причастности генерала к делу о привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности.
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