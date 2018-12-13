Суд арестовал недвижимость генерала СК Дрыманова

В суде уточнили, что площадь земельного участка составляет четыре тысячи квадратных метров. Решение об аресте недвижимости пока не обжаловано.

Дрыманов является фигурантом дела о получении взяток. Кроме того, по данным источника, следователи проверяют информацию о причастности генерала к делу о привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности.