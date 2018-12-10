Жителя Петербурга забрали в психбольницу после звонка о «минировании»

Полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании квартиры в жилом доме в Санкт-Петербурге , он госпитализирован в психиатрическое отделение одной из больниц, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД

Мужчина сообщил о "минировании" квартиры в одном из домов по улице Софьи Ковалевской 9 декабря в 15.42 мск. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в квартире и парадной не обнаружено. Эвакуация жильцов дома не проводилась.