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Жителя Петербурга забрали в психбольницу после звонка о «минировании» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании квартиры в жилом доме в Санкт-Петербурге, он госпитализирован в психиатрическое отделение одной из больниц, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
Мужчина сообщил о "минировании" квартиры в одном из домов по улице Софьи Ковалевской 9 декабря в 15.42 мск. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в квартире и парадной не обнаружено. Эвакуация жильцов дома не проводилась.
"Сотрудниками полиции был задержан гражданин 1963 года рождения, неработающий, несудимый. Возбуждено уголовное дело по части 1 части статьи 207 УК РФ. Подозреваемый был госпитализирован в психиатрическое отделение одной из больниц города", — говорится в сообщении.
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