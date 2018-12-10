Полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании квартиры в жилом доме в Санкт-Петербурге, он госпитализирован в психиатрическое отделение одной из больниц, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
Мужчина сообщил о "минировании" квартиры в одном из домов по улице Софьи Ковалевской 9 декабря в 15.42 мск. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в квартире и парадной не обнаружено. Эвакуация жильцов дома не проводилась.
"Сотрудниками полиции был задержан гражданин 1963 года рождения, неработающий, несудимый. Возбуждено уголовное дело по части 1 части статьи 207 УК РФ. Подозреваемый был госпитализирован в психиатрическое отделение одной из больниц города", — говорится в сообщении.