В Краснодаре задержана женщина, которая расплачивалась за покупки фальшивыми купюрами в 100 и 200 евро, сообщает «Комсомольская правда».
38-летняя жительница города печатали фальшивые купюры на принтере и ходила с ними по магазинам Краснодара. При покупке она говорила кассиру, что только что приехала из Москвы и не успела поменять валюту. Фальшивомонетчица предлагала кассиру принять иностранные деньги по курсу ниже, чем принимают банки.
Правоохранительные органы узнали по крайней мере о трех подобных инцидентах. Во всех магазинах сумма ее покупок не превышала двух тысяч рублей.
Женщину задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде.