Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка печатала евро на принтере и ходила с ними по магазинам 

Рамблер + ещё 10 3 часа назад
В Краснодаре задержана женщина, которая расплачивалась за покупки фальшивыми купюрами в 100 и 200 евро, сообщает «Комсомольская правда».
38-летняя жительница города печатали фальшивые купюры на принтере и ходила с ними по магазинам Краснодара. При покупке она говорила кассиру, что только что приехала из Москвы и не успела поменять валюту. Фальшивомонетчица предлагала кассиру принять иностранные деньги по курсу ниже, чем принимают банки.
Правоохранительные органы узнали по крайней мере о трех подобных инцидентах. Во всех магазинах сумма ее покупок не превышала двух тысяч рублей.
Женщину задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые богатые пенсионеры РФ и другие события дня23
К РФ обратились с просьбой после угроз покинуть СЕ454
Путин определился с переносом столицы Дальнего Востока338
Бутина «сдалась»79
Российские космонавты вскроют «Союз» ножом и ножницами24
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Статьи
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
00:36
Бутина «сдалась»
США В мире
05:04
В китайском плену: туристы из России застряли на острове
Происшествия Статьи
01:21
Ефремов устроил скандал в клинике
Шоу-бизнес
04:03
Российские космонавты вскроют «Союз» ножом и ножницами
Наука и техника
05:07
Подарок с зоны: Улюкаев выплатил 130 млн
Происшествия Статьи
00:25
Самые богатые пенсионеры РФ и другие события дня
В мире
04:38
Путин определился с переносом столицы Дальнего Востока
Политика Другое
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение