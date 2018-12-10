Россиянка печатала евро на принтере и ходила с ними по магазинам

Краснодаре задержана женщина, которая расплачивалась за покупки фальшивыми купюрами в 100 и 200 евро, сообщает « Комсомольская правда ».

38-летняя жительница города печатали фальшивые купюры на принтере и ходила с ними по магазинам Краснодара. При покупке она говорила кассиру, что только что приехала из Москвы и не успела поменять валюту. Фальшивомонетчица предлагала кассиру принять иностранные деньги по курсу ниже, чем принимают банки.

Правоохранительные органы узнали по крайней мере о трех подобных инцидентах. Во всех магазинах сумма ее покупок не превышала двух тысяч рублей.

Женщину задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде.