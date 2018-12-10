В Краснодаре задержали женщину, печатавшую евро на принтере

Как отмечает ведомство, полицейским стало известно о возможной причастности приезжей к незаконному сбыту в Краснодаре фальшивой валюты. При проверке сведения подтвердились.

"Правоохранители задержали подозреваемую… В ходе обыска домовладения задержанной сотрудники полиции обнаружили и изъяли принтер, на котором, по заключению экспертов были отпечатаны поддельные денежные знаки… Установлено, что злоумышленница заходила в краснодарские магазины вечером, рассказывала продавцам, что приехала из Москвы и якобы не успела поменять валюту. Женщина предлагала рассчитаться за покупки евро по курсу ниже, чем принимают кредитные учреждения, приобретала товар на сумму не более двух тысяч рублей и скрывалась", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, установлена ее причастность к трем фактам противоправной деятельности. В настоящее время отношении нее расследуется уголовное дело по статье об изготовлении и сбыте поддельных денег.