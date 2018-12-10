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В Краснодаре задержали женщину, печатавшую евро на принтере 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция задержала в Краснодаре женщину, которая, представляясь москвичкой, рассчитывалась в магазинах напечатанными на принтере евро, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как отмечает ведомство, полицейским стало известно о возможной причастности приезжей к незаконному сбыту в Краснодаре фальшивой валюты. При проверке сведения подтвердились.
"Правоохранители задержали подозреваемую… В ходе обыска домовладения задержанной сотрудники полиции обнаружили и изъяли принтер, на котором, по заключению экспертов были отпечатаны поддельные денежные знаки… Установлено, что злоумышленница заходила в краснодарские магазины вечером, рассказывала продавцам, что приехала из Москвы и якобы не успела поменять валюту. Женщина предлагала рассчитаться за покупки евро по курсу ниже, чем принимают кредитные учреждения, приобретала товар на сумму не более двух тысяч рублей и скрывалась", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, установлена ее причастность к трем фактам противоправной деятельности. В настоящее время отношении нее расследуется уголовное дело по статье об изготовлении и сбыте поддельных денег.
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