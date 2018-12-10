СК возбудил дело о хищении при строительстве жилья для сирот в Бурятии

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя Сергея Домшоева, обвиняемого в хищении 195 млн рублей при строительстве жилья для сирот, сообщается в релизе ведомства.

Оно объединено в одно производство с другим делом — в отношении замминистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) Сергея Рыбальченко, чиновник задержан.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовного дело в отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя Сергея Домшоева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Мужчине уже предъявлено обвинение в хищении более 195 млн рублей", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году министерство строительства и модернизации ЖКК региона планировало приобрести жилые помещения в селе Сотниково Иволгинского района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Домшоев зарегистрировал своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, а затем вместе с ними принял участие в торгах, по итогам которых заключил госконтракты на строительство 254 жилых помещений на общую сумму более 195 млн рублей.

После этого предприниматель построил дома с нарушением строительных норм, которые имели дефекты, не позволяющие использовать их для проживания. Региональный минстрой принял построенные дома и оплатил работы.