Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил дело о хищении при строительстве жилья для сирот в Бурятии 

ТАСС + ещё 4 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя Сергея Домшоева, обвиняемого в хищении 195 млн рублей при строительстве жилья для сирот, сообщается в релизе ведомства.
Оно объединено в одно производство с другим делом — в отношении замминистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) Сергея Рыбальченко, чиновник задержан.
"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовного дело в отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя Сергея Домшоева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Мужчине уже предъявлено обвинение в хищении более 195 млн рублей", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2015 году министерство строительства и модернизации ЖКК региона планировало приобрести жилые помещения в селе Сотниково Иволгинского района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Домшоев зарегистрировал своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, а затем вместе с ними принял участие в торгах, по итогам которых заключил госконтракты на строительство 254 жилых помещений на общую сумму более 195 млн рублей.
После этого предприниматель построил дома с нарушением строительных норм, которые имели дефекты, не позволяющие использовать их для проживания. Региональный минстрой принял построенные дома и оплатил работы.
"В рамках предварительного следствия предъявлено обвинение заместителю министра — председателю приемочной комиссии министерства строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия Сергею Рыбальченко. Чиновник задержан. Оба уголовных дела объединены в одно производство. Решается вопрос об избрании в отношении Домшоева и Рыбальченко меры пресечения в виде содержания под стражей", — отметили в ведомстве.
ТАСС: последние новости
Почти 40% подсудимых по делам о коррупции - граждане, дававшие взятки Суд арестовал подозреваемого в коррупции замначальника амурского Росприроднадзора Житель Москвы выстрелил в компанию, распивавшую алкоголь в его подъезде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль заявила о похищении родных113
Пашинян эмоционально прокомментировал итоги выборов1
Учителям и врачам запретят подарки182
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»199
Украина признала серьезную зависимость от России207
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
00:23
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Происшествия Общество
00:37
Директор Лещенко назвал причину его госпитализации
Шоу-бизнес
03:49
Задержанным в РФ украинцам посулили деньги
В мире Украина
01:26
Скончался актёр из «Возвращения Мухтара»
Шоу-бизнес В мире
04:42
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП
В мире Украина
00:36
«Устраивают шоу из трагедии»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение