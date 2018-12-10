Замначальника Росприроднадзора Приамурья арестовали по подозрению во взятке

Замначальника управления Росприроднадзора по Амурской области Алексей Малышев заключен под стражу, его подозревают в получении 40 тысяч рублей взятки, сообщает Благовещенский городской суд.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ, расследованием занимается отдел по расследованию ОВД СУ СК РФ по Амурской области.

Уточняется, что среди свидетелей по делу находятся подчиненные подозреваемого, суд счел, что, находясь на свободе, Малышев может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства.