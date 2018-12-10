Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замначальника Росприроднадзора Приамурья арестовали по подозрению во взятке 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Замначальника управления Росприроднадзора по Амурской области Алексей Малышев заключен под стражу, его подозревают в получении 40 тысяч рублей взятки, сообщает Благовещенский городской суд.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ, расследованием занимается отдел по расследованию ОВД СУ СК РФ по Амурской области.
Уточняется, что среди свидетелей по делу находятся подчиненные подозреваемого, суд счел, что, находясь на свободе, Малышев может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства.
Последние новости
Huawei вам: Трамп нанес Китаю подлый удар в спину Забирая жизни: самый страшный маньяк России "переплюнул" Чикатило Сталину мог дозвониться любой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ЦБ покусился на электронные кошельки россиян332
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии5
Новым главой ГРУ впервые стал моряк41
Виктория Скрипаль заявила о похищении родных225
Они управляли моим телом: опубликованы отрывки показаний дознавательницы
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
03:34
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:23
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Происшествия Другое
00:37
Директор Лещенко назвал причину его госпитализации
Шоу-бизнес
03:49
Задержанным в РФ украинцам посулили деньги
В мире Украина
01:26
Актёр из «Возвращения Мухтара» умер от рака
Шоу-бизнес
04:42
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение