Суд в Иркутске приговорил «ангарского маньяка» к пожизненному сроку

Суд в Иркутске приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова ко второму пожизненному сроку за 59 убийств и одно покушение в период с 1992 по 2010 год, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Иркутского областного суда.

До этого в январе 2015-го его приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и причинение тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения вердикта Попков признался еще в 60 преступлениях.

Тогда суд установил, что Попков, встречая женщин на улицах вечером или ночью, предлагал подвезти их или же приглашал провести время вместе. Затем он ехал в безлюдные места, где убивал своих пассажирок.

Его задержали в 2012 году во Владивостоке. Преступника установили по следам автомобиля, которые обнаружили в местах, где находили жертв маньяка. По результатам судебно-психиатрической экспертизы ему поставили диагноз "гомицидомания" — непреодолимое влечение к убийствам.