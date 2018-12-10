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Суд в Иркутске приговорил «ангарского маньяка» к пожизненному сроку 

РИА Новости + ещё 9 28 минут назад
Суд в Иркутске приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова ко второму пожизненному сроку за 59 убийств и одно покушение в период с 1992 по 2010 год, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Иркутского областного суда.
Он будет отбывать срок в колонии особого режима.
До этого в январе 2015-го его приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и причинение тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения вердикта Попков признался еще в 60 преступлениях.
Тогда суд установил, что Попков, встречая женщин на улицах вечером или ночью, предлагал подвезти их или же приглашал провести время вместе. Затем он ехал в безлюдные места, где убивал своих пассажирок.
Его задержали в 2012 году во Владивостоке. Преступника установили по следам автомобиля, которые обнаружили в местах, где находили жертв маньяка. По результатам судебно-психиатрической экспертизы ему поставили диагноз "гомицидомания" — непреодолимое влечение к убийствам.
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