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Полиция оказалась лидером среди ведомств по числу фигурантов дел о коррупции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, кто чаще всего в России берет взятки.
Чаще других под подозрение в коррупционных преступлениях в 2018 году попадали сотрудники МВД (привлечено к ответственности 790 сотрудников). Кроме того, фигурантами дел о коррупции часто становятся чиновники из органов местного самоуправления (502). Также были привлечены к ответственности 495 военнослужащих и 483 должностных лица госучреждений и предприятий.
Всего к уголовной ответственности по делам о коррупции привлекли 6 тыс. 885 лиц, передает «Интерфакс».
Среди коррупционеров оказалось более 2,6 тыс. взяткодателей, не являющихся должностными лицами, и почти 600 лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации.
Уголовные дела о мелком взяточничестве преобладают среди общего объема направленных в суд дел о коррупционных преступлениях, их доля составила 22,3%, передает РИА «Новости».
Брать взятки в России в 2018 году стали на 10% чаще, чем в прошлом, в первую очередь в Москве и Подмосковье и на Кубани. При этом удельный вес коррупционных преступлений в общей массе преступности остается невелик — 1,6%.
Напомним, Генпрокуратура описала образ современного коррупционера.
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