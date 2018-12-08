В Московской области дачники устроили массовую драку 

В Подмосковье несколько дачников устроили массовую драку, передает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.
Как отмечается, в потасовке участвовали пять человек. Трое из них были госпитализированы в больницу с серьезными травмами.
Уточняется, что инцидент произошел в садоводческом товариществе "Овощевод" в Электроуглях.
В правоохранительных органах проинформировали, драка произошла из-за бытовой ссоры.
По факту произошедшего ведется проверка.
Ранее сообщалось, что в Москве психологи ввязались в массовую драку со стрельбой.