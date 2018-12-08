В Московской области дачники устроили массовую драку

Как отмечается, в потасовке участвовали пять человек. Трое из них были госпитализированы в больницу с серьезными травмами.

Уточняется, что инцидент произошел в садоводческом товариществе "Овощевод" в Электроуглях.

В правоохранительных органах проинформировали, драка произошла из-за бытовой ссоры.

По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве психологи ввязались в массовую драку со стрельбой.